La Hongrie, premier pays d’Europe à produire sur son sol le vaccin russe «Spoutnik V»?

La Hongrie pourrait être le premier membre de l’Union européenne à organiser sur son territoire la production du vaccin russe anti-Covid-19 « Spoutnik V », a annoncé le ministère russe de l’Industrie et du Commerce, dont les propos sont relayés par l’agence TASS, suite à des négociations entre le ministre russe Denis Mantourov et le ministre des Affaires étrangères et des Relations économiques extérieures hongrois, Péter Szijjártó.

« Denis Mantourov a confirmé que les premiers échantillons du vaccin arriveront en Hongrie dès la semaine prochaine. Parallèlement, sur le territoire hongrois est menée la préparation d’un site de production approprié », a ainsi déclaré l’institution.

À noter que les négociations ont vu la participation du ministère russe de la Santé, du Fonds d’investissement direct russe (RDIF), de l’Institut Gamaleïa, à l’origine de l’élaboration du vaccin, ainsi que des représentants des autorités compétentes hongroises.

Dès le 5 novembre, Szijjártó avait en réalité annoncé que ce pays d’Europe centrale procèderait à l’importation d’un lot de Spoutnik V afin de conduire une étude concernant ce préparatif et d’envisager son homologation. La date de livraison alors avancée était toutefois décembre prochain. Une compagnie hongroise a par ailleurs manifesté son intérêt pour la production locale du vaccin russe.

Pour rappel, le Spoutnik V apparait comme le premier vaccin enregistré au monde, puisqu’approuvé le 11 août. À ce jour, il fait l’objet de la troisième phase de tests auprès de 40 000 volontaires en Russie, mais est également testé dans d’autres nations, telles que la Biélorussie, les Émirats arabes unis ou encore le Venezuela. Au total, Moscou a d’ores et déjà reçu la commande d’une vingtaine de pays pour un total de près d’un milliard de doses. Selon une récente publication du RDIF, le Spoutnik V offre une efficacité de 92%.

