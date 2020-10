Ces chiens mignons détecteront le coronavirus dans les aéroports de Moscou

Russia Beyond

À l’aéroport moscovite Cheremetievo, les maîtres-chiens de la compagnie Aeroflot ont entamé l’entraînement de 15 « chalaïkas », ces chiens issus du croisement de chacals et de laïkas. Ces animaux apprendront à détecter les personnes atteintes de Covid-19. La nouvelle a été annoncée le 2 octobre 2020 par la vice-première ministre Tatiana Golikova.

« Nos principaux instituts sont engagés dans ce travail, des échantillons biologiques de porteurs et de bénévoles ont été octroyés pour que les chiens puissent s’entraîner. Nous sommes à peu près à mi-chemin et un biomatériau diversifié est utilisé », a-t-elle expliqué.

Selon Golikova, certains des chiens retenus savent déjà détecter par le biais de l’odorat les personnes atteintes du cancer ou munies d’un explosif.

« La réduction du temps [qu’une personne infectée] passe parmi les autres, à l’aéroport, dans un avion avant le débarquement et une différenciation rapide – c’est ce qui nous permettra de réduire les risques pour les autres personnes se trouvant à côté », a précisé pour sa part Anna Popova, qui est à la tête de l'agence sanitaire russe Rospotrebnadzor.

L’entraînement standardisé dure une demi-heure, après quoi le chien doit se reposer pendant au moins une heure. Pendant l’entraînement, on familiarise le canidé avec une nouvelle odeur, puis on lui demande de la détecter parmi les biomatériaux et de réagir en aboyant ou à l’aide de gestes, explique dans son reportage un journaliste de la chaîne Rossiya 1.

Pour le moment, on ignore par quel bais ces experts quadrupèdes vont examiner les passagers. Comme l’explique le directeur général d’Aeroflot Vitali Saveliev, il se peut qu’ils auront à flairer le masque ou un échantillon de salive des passagers.

L’entraînement prendra fin vers décembre 2020 et on s’attend à ce qu’ils prennent leur service dès janvier 2021.

