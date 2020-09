Le paiement par reconnaissance faciale bientôt en place dans le métro de Moscou

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Selon la mairie, Moscou a toutes les chances de devenir la « première au monde » à introduire le nouveau système de paiement par reconnaissance faciale, au printemps 2021.

« Le métro passe à un autre niveau : le paiement facial », a déclaré le maire adjoint de Moscou, Maksim Liksoutov. « Imaginez le tourniquet qui ouvre ses portes devant vous. Cela semble un peu fantastique, mais c'est notre avenir immédiat », a noté le fonctionnaire, sans révéler d'autres détails.

Au moins un tourniquet dans chaque station de métro sera équipé de la technologie de reconnaissance faciale sans contact dès le printemps prochain, affirment les autorités moscovites. Le système en est actuellement à la première phase de test, les premiers essais devant être terminés d'ici le 1er octobre 2020.

Un système qui devrait ainsi devenir populaire auprès des voyageurs à Moscou, où en moyenne pas moins de 9 millions de personnes prennent quotidiennement le métro en semaine. « Tout le monde est tellement habitué à payer par carte et smartphone que cette fonctionnalité ne surprend personne », a déclaré le maire adjoint de Moscou.

L'année dernière, un certain nombre de tourniquets du métro ont été équipés d'une technologie de reconnaissance faciale qui scanne et identifie les visages. Des caméras ont en effet été placées sur les supports des tourniquets au niveau des visages. Ces dispositifs aident à repérer les criminels et les personnes disparues, créant ainsi un environnement plus sûr à Moscou, où vivent plus de 12 millions de personnes (17 dans l’agglomération).

