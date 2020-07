Les rames du métro de demain imaginées par des designers russes

Des sièges « transformers », des vidéos diffusées directement sur les vitres et bien d’autres gadgets intégrés à la rame : nous vous présentons le métro russe tel que l’imaginent des designers locaux.

Des designers du studio d’Artemi Lebedev ont créé le concept d’une rame de métro futuriste qu’ils ont dotée de fenêtres panoramiques et d’éclairages LED à l’avant et à l’arrière ce qui rendrait, selon eux, les rames plus élégantes.

Encore une nouveauté : remplacer les sièges ordinaires par des modèles modulables, et ce, pour assurer plus d’espace à l’intérieur des rames.

En outre, il est prévu d’installer à l’intérieur des rames des bornes interactives permettant d’acheter les tickets, mais aussi d’avoir accès à tout un spectre de services, notamment le paiement des factures.

Il est par ailleurs proposé de faire des vitres des wagons des écrans sur lesquels il serait possible de diffuser des vidéos.

Toutefois, pour le moment cette rame futuriste n’est qu’un rêve des concepteurs.

