La France au rendez-vous pour le salon aéronautique HeliRussia 2020, à Moscou

Ce 15 septembre marque, à Moscou, le lancement de la 13e édition d’HeliRussia, salon international consacré à l’industrie des hélicoptères. Or, la France s’impose cette année comme l’un des principaux participants, apprend-on sur le site de l’événement.

L’Hexagone y sera en effet représenté par diverses entreprises, à l’instar de Dassault Systemes, ESI Group, Nicomatic, Permaswage et ITS. Toutes tâcheront d’y présenter les innovations françaises dans le secteur et, demain, s’y tiendra d’ailleurs une conférence franco-russe intitulée « Technologies françaises et regard sur l’industrie aérienne 4.0 ».

« Les entreprises françaises ont des dizaines d'années d'expérience de travail avec les entreprises russes. Cette longue expérience mutuellement avantageuse crée une base globale et solide pour le partenariat à l'avenir. Les technologies présentées sur le stand sont des exemples privés de coopération actuelle et future qui seront élargis par de nouvelles idées et de nouveaux projets mutuellement avantageux », commente à cet égard Adrien Danière, directeur de Nauka Innov, centre de coopération technologique de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Russie et organisateur du pavillon français, cité par le site Aviaport. (propos retraduits du russe)

Le salon accueillera les visiteurs jusqu’au 17 septembre et regroupera des exposants venus de Russie, d’Allemagne, de Biélorussie, de Suisse, des États-Unis ou encore d’Espagne.

