Comment fonctionne le plus grand hélicoptère du monde

Russia Beyond

SLAVA STEPANOV / GELIO SLAVA STEPANOV / GELIO

Le Mil Mi-26 est l’hélicoptère de tous les records. Doté d’une capacité de charge de 20 tonnes, c’est le plus grand hélicoptère au monde.

SLAVA STEPANOV / GELIO SLAVA STEPANOV / GELIO

Skol est l’un des principaux transporteurs aériens opérant au nord de la Sibérie. Sa flotte compte 37 appareils, dont le Mil Mi-26.

SLAVA STEPANOV / GELIO SLAVA STEPANOV / GELIO

Avant chaque vol, six ingénieurs contrôlent l’état technique de l’hélicoptère et chauffent la machine. La chauffe dure généralement une heure, mais peut prendre deux heures ou plus si la température tombe en dessous de -30°C.

SLAVA STEPANOV / GELIO SLAVA STEPANOV / GELIO

Le Mil Mi-26 est l’un des rares appareils aériens capables de soulever et de transporter une charge correspondant à leur propre poids sur une distance de 800 kilomètres.

SLAVA STEPANOV / GELIO SLAVA STEPANOV / GELIO

L’hélicoptère a deux moteurs, chacun de 11 400 ch. Ils consomment trois tonnes de carburant par heure.

SLAVA STEPANOV / GELIO SLAVA STEPANOV / GELIO

Cette capacité de charge unique rend ce type d’hélicoptère très populaire en Russie et à l’étranger.

SLAVA STEPANOV / GELIO SLAVA STEPANOV / GELIO

Si vous mettez un Mil Mi-26 et un Boeing-737 l’un à côté de l’autre, vous constaterez que l’hélicoptère est plus long.

SLAVA STEPANOV / GELIO SLAVA STEPANOV / GELIO

La Russie est un important producteur de pétrole et de gaz. La majorité de ses réserves sont situées dans des régions reculées du nord de la Sibérie, où il n’y a ni agglomérations, ni routes sur des centaines de kilomètres. L’hélicoptère est le seul moyen de transporter des charges lourdes.

SLAVA STEPANOV / GELIO SLAVA STEPANOV / GELIO

La principale règle de transport de charges par hélicoptère est d’éviter toutes les agglomérations, même si cela rallonge le voyage.

Saviez-vous où la Russie enterre-t-elle ses avions hors-service ? Trouvez la réponse dans notre article.

Les droits sur ces publications sont la stricte propriété du journal Rossiyskaya Gazeta

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.