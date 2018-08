Top-10 des véhicules utilisés par la Russie pour conquérir l'Arctique

Ces tout-terrains, ces avions et ces motoneiges n'ont pas peur du froid glacial, de la neige profonde et des tempêtes sauvages. Ils sont vitaux pour l'exploration de l'Arctique par la Russie aujourd'hui.

An-72

L'An-72 est l'avion parfait pour l'Arctique. Avec ses moteurs situés au-dessus des ailes et un décollage court (moins d’un kilomètre), il est capable d’atterrir sur de petites étendues de glace et des aérodromes enneigés.

Kamaz-Arktika

Nouveau camion du célèbre fabricant russe de camions Kamaz, le Kamaz-Arktika est actuellement en phase de test. Le véhicule est une vraie maison sur roues, avec un salon, une kitchenette et suffisamment de place pour trois personnes.

Mi-8AMTSh-VA

Cet hélicoptère a été spécialement conçu pour les conditions difficiles de l'Arctique. Le Mi-8AMTSh-VA est capable de fonctionner efficacement à des températures de -40°C et de nuit. Bien que l’hélicoptère ait été commandé principalement par l’armée, il peut également être utilisé pour le transport civil, les missions de recherche et de sauvetage et les activités d’exploration pétrolière et gazière en mer.

DT-22h et DT-30h

Depuis l’Union soviétique, ces deux véhicules tout-terrains à deux unités ont constitué une force de travail indispensable dans l’Arctique et les régions reculées du pays. De plus, les DT-10PM et DT-30PM sont parmi les véhicules tout-terrains les plus solides au monde.

Nerpa 550

Les fortes tempêtes de neige ne font pas le poids face aux motoneiges à hélice Nerpa 550 qui roulent sur des skis, même quand le vent souffle à 25 m/s.

Aéroglisseur Arktika

L'aéroglisseur Arktika a été conçu pour aller là où les autres véhicules ne peuvent pas aller, quelles que soient les conditions météorologiques. Il peut transporter jusqu'à cinq tonnes de fret ou 50 personnes sur plus de 1 100 km sans ravitaillement.

Bourlak

Ce tout-terrain de l'Arctique a été délibérément nommé d'après les bourlaks, ces travailleurs qui tiraient des barges et d'autres navires en amont sur les rivières et les fleuves pendant l'Empire russe. La tâche principale du véhicule est de transporter de lourdes cargaisons pesant jusqu'à deux tonnes.

Bourane

Depuis près de 50 ans, la légendaire motoneige soviétique Bourane (tempête de neige) est utilisée dans l’Arctique. Facile à utiliser et à réparer, la Bourane peut efficacement traverser la neige profonde tout en traînant 250kg de cargaison.

Traîneaux à chiens

C'est la méthode de transport la plus ancienne de l'Arctique et elle est toujours utilisée aujourd'hui. Un véhicule peut tomber en panne, mais ces animaux dévoués ne vous feront jamais faux bond.

Il-76

Les avions Il-76 atterrissent parfois sur les aérodromes gelés de la zone arctique, ce qui n’est pas une tâche facile.

