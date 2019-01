Sensations aériennes: les records des hélicoptères russes

Mil Mi-1

L'hélicoptère Mil Mi-1, le premier hélicoptère soviétique fabriqué en série, a effectué son premier vol il y a près de 80 ans, en septembre 1948. Plus de 2 500 appareils de ce type ont été construits en URSS et en Pologne. Il était utilisé à des fins multiples : en tant qu’appareil militaire, agricole et médical dans 17 pays.

La qualité de ses spécificités techniques est attestée par 27 records mondiaux établis par le Mi-1 dans les années 1950 et 1960 en termes de vitesse, de hauteur et de portée. On dit que le Mi-1 peut être comparé au Sikorsky S-51 américain, mais il a été plus largement utilisé.

Mil Mi-8

Le Mil Mi-8 est l’hélicoptère bimoteur le plus produit au monde. Actuellement, plus de 5 000 appareils Mi-8/17 sont enregistrés dans 92 pays. Selon certaines estimations, en 2015, ces appareils représentaient environ 13% de tous les hélicoptères de la planète. Depuis 1965, année de lancement de la production, 12 000 unités ont été fabriquées. 130 versions modifiées de l'hélicoptère ont été conçues.

Mil Mi-10

« L’une des principales sensations du show aérien a été la démonstration des hélicoptères russes. C'était tellement impressionnant que nous avons oublié la "masse" de ces machines. Cela concerne en particulier… le Mi-10 », a écrit la presse étrangère à propos du nouvel hélicoptère de transport soviétique présenté au salon aéronautique de Paris en 1965. Quelques années auparavant, en 1961, le Mi-10 avait établi un record du monde en soulevant 15 103 kg à une altitude de 2 000 mètres. Seules quelques dizaines de Mi-10 ont été produits, le système de fixation des charges s’avérant trop complexe.

Mil V-12

C’est le plus grand hélicoptère jamais construit. En 1969, il a soulevé 44 205 kg à une altitude de 2 255 mètres, établissant un record du monde qui n’a pas encore été battu. Il devait transporter des missiles balistiques intercontinentaux, mais l'armée soviétique n'a pas réussi à trouver le moyen d'utiliser ce giravion. Deux unités seulement ont été produites malgré d'excellentes critiques et des récompenses prestigieuses internationales telles que le prix Sikorsky.

Mil Mi-26

Cet hélicoptère de transport lourd est le plus gros et le plus puissant jamais produit en série. Il est capable de soulever jusqu'à 20 000 kg de lourdes charges. Depuis 1980, 300 exemplaires de cet hélicoptère ont été produits.

Mil Mi-38

Cet hélicoptère de transport moyen a effectué son premier vol en 2003. Il dispose d’un cockpit en verre et d’une nouvelle pale principale en composite. En 2012, il a établi un record d'altitude en atteignant 8 620 mètres sans charge utile.

Ka-32

Contrairement à tous les hélicoptères précédents conçus par le bureau de conception Mil, celui-ci est le rejeton d’un autre célèbre concepteur d'hélicoptères soviétiques et russes - Kamov. Le Ka-32 était principalement conçu pour travailler dans l’Arctique. En 1978, l’hélicoptère a été utilisé pour la première fois pour faciliter le déplacement du brise-glace Sibir dans les conditions de la nuit polaire. Le Ka-32 a établi un certain nombre de records quand il était piloté par un équipage féminin.

