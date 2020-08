Moscou fait ses adieux au trolleybus mais devient la reine européenne des bus électriques

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Afin de moderniser son réseau de transports, la capitale russe a décidé d’abandonner ce qui apparaît pour certains comme un symbole national : les trolleybus, fait savoir l’agence de presse TASS, informée par Mosgortrans, société publique en charge de ces questions.

« Le 25 août dans la capitale a débuté une nouvelle ère de transports électriques : des bus électriques se sont lancés sur les anciens itinéraires de trolleybus. La décision de renoncer progressivement aux lignes de trolleybus n’a pas été simple, mais nous comprenons que c’est un pas en avant. Le futur réside dans les transports électriques novateurs, a déclaré Leonid Antonov, directeur général de l’entreprise. Cette tendance est présente dans de nombreuses villes d'Europe, d'Amérique et d'Asie, mais c'est la capitale russe qui se classe au premier rang des capitales européennes par le nombre de bus électriques ».

Et de préciser que ce nombre s’élève en effet aujourd’hui à 450 unités, atteindra 600 d’ici la fin de l’année et se portera à plus de 2 600 à l’horizon 2024. À noter que ces véhicules sont de construction nationale, puisque leurs fabricants sont les russes GAZ et KamAZ.

L'un des bus électriques parcourant les rues de Moscou Konstantin Kokochkine/Global Look Press Konstantin Kokochkine/Global Look Press

Toutefois, en signe de respect pour cet emblème, une ligne de trolleybus sera conservée, entre la place du Komsomol et la rue Novoriazanskaïa, un choix s’expliquant par l’établissement, sur cette dernière et en 1937, du deuxième parc de trolleybus de la ville. Y circuleront deux modèles rétros.

Par ailleurs, dans les environs ouvrira prochainement le Musée des transports de Moscou, où le public aura tout le loisir d’admirer des modèles de trolleybus de différentes époques.

Dans cet autre article, nous vous présentions justement dix des meilleurs trolleybus conçus par la Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.