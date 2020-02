La Russie muscle à nouveau son bouclier nucléaire «terrestre»

Iars

« L'une des principales caractéristiques du nouveau missile est l'imprévisibilité de son vol pour les systèmes de défense antiaérienne ennemis. Iars ne vole pas de haut en bas le long d’une parabole classique, mais se précipite en réalisant des zigzags dans l'espace proche afin que l'ennemi ne puisse pas calculer le point de chute de ses têtes nucléaires », a déclaré à Russia Beyond Dmitri Safonov, ancien analyste militaire du quotidien russe Izvestia.

Selon l'expert, le missile possède des moteurs complètement différents de ceux de son prédécesseur. Grâce à eux, Iars sort non seulement plus vite du silo, mais change également constamment d'altitude, de direction et de vitesse de vol dans l'atmosphère proche pour tromper les systèmes de défense de l'ennemi.

« Une autre caractéristique importante des Iars est la présence de six ogives détachables autonomes, qui se séparent en vol et envoient leurs ogives nucléaires en différents points », a ajouté Safonov.

La puissance de chaque ogive peut atteindre 100 kilotonnes. À titre de comparaison, les charges nucléaires que les Américains ont larguées sur Hiroshima et Nagasaki étaient cinq fois plus faibles (chacune avait une capacité d'environ 20 kilotonnes).

Sarmat

Ce missile, pesant environ 100 tonnes, pourra couvrir une distance de 17 000 kilomètres et, selon les concepteurs, voler jusqu'à sa cible même à travers le pôle Sud, d'où personne ne l'attend et où aucun système de défense antimissile n’est déployé.

« Cette arme peut survivre à la première frappe de l'ennemi, car le couvercle de son silo (système de lancement souterrain, ndlr) est protégé contre les frappes directes de missiles. Dans le même temps, les systèmes de guidage sont également protégés des effets des ondes radio, ce qui devrait lui permettre d'atteindre ses cibles », a déclaré Viktor Litovkine, analyste militaire au TASS, à Russia Beyond.

Dans le même temps, Sarmat n'aura pas 10 têtes nucléaires, mais pas moins de 15 ogives distinctes à guidage individuel.

« Ces ogives sont situées à l'intérieur selon le principe des "grappe de raisin", les grains de raisins étant déconnectés à un certain moment et envoyant une "grappe" de bombes nucléaires allant jusqu'à 300 kilotonnes vers le sol », a ajouté l'expert.

