Le décompte exhaustif des ours blancs de Russie bientôt entrepris

Vladislav Kadyсhev/Russian Look/Global Look Press

La Russie procèdera au comptage complet des ours blancs vivant sur son territoire, rapporte l’agence de presse Interfax, se référant au ministère russe des Ressources naturelles et de l'Écologie.

Ainsi, en 2021, des chercheurs entreprendront leur décompte aérien dans les mers des Tchouktches et de Sibérie orientale. En 2022, suivront les mers des Laptev et de Kara, puis en 2023 viendra le tour de la partie orientale de la mer de Barents et la zone maritime entourant l’archipel François-Joseph.

« De cette manière, pour la première fois de l’histoire seront obtenues les données les plus complètes au sujet de l’état des populations d’ours blancs sur le territoire de notre pays », a soutenu l’institution gouvernementale, précisant que l’année 2020 serait quant à elle dédiée à la préparation des opérations.

Pour information, ces trois populations distinctes d’ours blancs figurent toutes dans le Livre rouge des espèces menacées de Russie, bien qu’à des degrés de vulnérabilité divers. Ce projet sera en outre financé par la compagnie pétrolière d’État Rosneft.

