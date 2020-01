Un chat sibérien amputé des pattes se fait greffer quatre prothèses imprimées en 3D

Russia Beyond

Clinique vétérinaire « Best »

Un vétérinaire de Novossibirsk sauve des animaux qui, compte tenu de leurs blessures, seraient habituellement abattus, et leur offre une seconde vie.

Dymka, un chat de la ville de Novossibirsk, en Sibérie, a tragiquement eu les quatre pattes et la queue gelées et a donc été transporté d'urgence dans une clinique vétérinaire. Les médecins savaient qu'ils devraient amputer tous les membres endommagés ; or, habituellement, les animaux errants sont dans de telles circonstances abattus.

Dymka et son vétérinaire Sergueï Gorchkov Clinique vétérinaire « Best » Clinique vétérinaire « Best »

Cependant, le vétérinaire local Sergueï Gorchkov n'est pas du genre à abandonner. Il a engagé des ingénieurs et des scientifiques sibériens pour aider à développer des prothèses bioniques pour Dymka. De nouvelles pattes en titane ont ainsi été imprimées en 3D et recouvertes d'une couche spéciale de tissu biologique, similaire au tissu osseux, afin que la prothèse se fixe naturellement.

Dymka après l'opération Clinique vétérinaire « Best » Clinique vétérinaire « Best »

Sept mois ont passé depuis l'opération et le chat se porte extrêmement bien ! Longue vie au docteur Sergueï Gorchkov et à ses initiatives de bon samaritain ! En réalité, Dymka est déjà le deuxième chat à avoir reçu des prothèses bioniques pour ses quatre pattes grâce à l'aide de Sergueï !

Dymka et Ryjik, le premier chat avec les quatre pattes imprimées en 3D à Novossibirsk Clinique vétérinaire « Best » Clinique vétérinaire « Best »

