Quels sont les plus prometteurs brevets déposés en Russie en 2019?

Les chercheurs russes n’en finissent pas d’offrir au monde de nouvelles découvertes, dont voici les plus intéressantes réalisées l’an dernier.

Un moyen de lutte contre le virus Ebola, un catalyseur de carburant végétal, ou encore un système de détection des fuites au sein des réacteurs nucléaires, de telles inventions figurent dans le top 10 des brevets déposés en 2019 en Russie, établi par Rospatent, service fédéral russe de la propriété intellectuelle, révèle RIA Novosti.

« Rospatent a rassemblé les 10 inventions les plus intéressantes de 2019, selon l’avis des experts de l’institution. La plupart d’entre elles seront utiles en médecine. Certaines impliquent l’utilisation des nouvelles technologies, comme par exemple l’intelligence artificielle, le big data », a indiqué l’interlocuteur de l’agence de presse.

Au sommet de ce classement trône ainsi un moyen d’inhibition du virus Ebola, se distinguant par sa faible toxicité et mis au point par l’Institut de chimie organique de Novossibirsk (Sibérie) et le Centre d’État scientifique de virologie et de biotechnologie Vektor.

Vient ensuite un catalyseur permettant l’obtention d’un carburant végétal se caractérisant par sa facilité de production, et donc par son impact moindre sur l’environnement, ainsi que par sa meilleure capacité à être utilisé par basses températures.

Suivent également un moyen d’élimination dans le sang des complexes protéiques à l’origine de l’athérosclérose, un système de délivrance d’assistance-express pour les individus présentant un fort risque de problèmes cardiaques, ainsi qu’un micro-organisme en mesure de purifier les plans d’eau et le littoral en cas de marée noire.

En sixième position se hisse un système de détection des fuites au sein des réacteurs nucléaires, tandis qu’en septième se classe un système basé sur l’intelligence artificielle et rendant possible la reconnaissance d’un large spectre de symboles.

Le top 10 est enfin clôturé par un système utilisant le big data pour déterminer les emplacements optimaux pour l’installation de guichets automatiques bancaires, un algorithme élaboré par Yandex, géant russe du Web, recourant à l’apprentissage automatique pour fournir avec plus de précision l’information recherchée par l’utilisateur, ainsi qu’un agent moussant pouvant être utilisé pour l’extinction d’incendies en conditions arctiques.

