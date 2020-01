En images: les villes russes observées depuis l’espace

Russia Beyond

Le cosmonaute Oleg Kononenko partage ses captivantes photographies des cités de Russie, de nuit, et depuis la Station spatiale internationale (ISS).

Pour Oleg Kononenko, cosmonaute russe, la photographie spatiale est une passion. Durant son temps libre à bord de l’ISS, il immortalise les grandes villes du monde à 420 kilomètres au-dessus de la surface du globe.

Moscou

Oleg Kononenko/Roscosmos Oleg Kononenko/Roscosmos

Lorsque vous regardez Moscou depuis l’espace la nuit, vous réalisez qu’elle ne dort vraiment jamais !

Saratov

Oleg Kononenko/Roscosmos Oleg Kononenko/Roscosmos

La ville de Saratov, à 830 kilomètres au sud de Moscou, est située sur une berge de la Volga. Sur l’autre rive s’étend la cité d’Engels.

Anapa

Oleg Kononenko/Roscosmos Oleg Kononenko/Roscosmos

Cette station balnéaire du Sud de la Russie semble plutôt déserte durant la basse saison touristique.

Krasnodar

Oleg Kononenko/Roscosmos Oleg Kononenko/Roscosmos

Cette grande ville du Sud est considérée comme l’une des plus agréables à vivre et comme l’une des mégapoles les plus prometteuses du pays.

Angarsk

Oleg Kononenko/Roscosmos Oleg Kononenko/Roscosmos

Cette cité industrielle de Sibérie se trouve non loin d’Irkoutsk et ses usines sont clairement visibles depuis l’espace.

Vladivostok

Oleg Kononenko/Roscosmos Oleg Kononenko/Roscosmos

Tout à l’est de la Russie se dresse la charmante ville de Vladivostok, s’étalant le long de la baie de la Corne d’or.

Orenbourg

Oleg Kononenko/Roscosmos Oleg Kononenko/Roscosmos

Ici, sur le pont piétonnier franchissant le fleuve Oural, il y a un monument rappelant aux passants qu’ils traversent la frontière entre l’Europe et l’Asie.

Saint-Pétersbourg

Oleg Kononenko/Roscosmos Oleg Kononenko/Roscosmos

Il est habituellement difficile de photographier la seconde agglomération de Russie en raison d’une couche nuageuse persistante. Néanmoins, sur ce cliché, le ciel semble être pour une fois dégagé.

Astrakhan

Oleg Kononenko/Roscosmos Oleg Kononenko/Roscosmos

La ville est divisée en deux par la Volga, et la plupart de la population réside sur la rive gauche, qui abrite le centre historique, de nombreux sites touristiques et la vie culturelle.

Novorossiïsk

Oleg Kononenko/Roscosmos Oleg Kononenko/Roscosmos

Ce port de la mer Noire ressemble à un cheval volant vu du ciel !

