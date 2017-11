Un artiste russe immortalise des paysages cosmiques … sur Terre

Pour la bonne cause, l’artiste russe Alexander Ivanec réalise des clichés semblant avoir été pris aux confins de l’univers. Pourtant, il n’a jamais quitté le sol de cette planète, dont il souhaite par ce biais participer à la protection.

Pour sensibiliser l’opinion publique à la protection de l’environnement, le photographe russe Alexander Ivanec (@alexandr_ivanec) a lancé le projet #diveinsideyourspace (plonge dans ton espace). L’un de ses clichés est devenu viral.

« Avec l’apparition du cosmonaute des idées ont immergé et j'ai réalisé qu'on pouvait avoir l'impression d'être dans l'espace en prenant des clichés sur Terre. Je me suis alors mis à la recherche de phénomènes atmosphériques pour les capter avec mon appareil photo. J’ai aussitôt pris conscience que l'espace était là. Je plonge dedans pendant la session photo ».

« Je prends mes photos avec des appareils argentiques, pas numériques. Quand Apollo 11 a aluni, [les astronautes, ndlr] ont pris les premiers clichés avec un appareil photo Hasselblad. Du coup, j’utilise ce même appareil et ressens une sorte de sentiment de continuité ».

« Mon équipe et moi avons fabriqué nous-mêmes le premier costume. Il s’est avéré être moins parfait que nous ne l'avions imaginé: le réservoir à oxygène sur le dos ressemblait plutôt à un matelas. Mais dès le début ce n'était pas une idée sérieuse, nous ne voulions que nous amuser ».

« Malheureusement, [l’Agence spatiale russe, ndlr] Roscosmos ne m'a pas encore contacté. Ça aurait été très cool s'ils m'avaient donné un véritable scaphandre. Je l'aurais loué avec plaisir ».

« Je suis très content que le compte officiel d’Instagram ait sélectionné et rediffusé mon projet. Mais du point de vue technique cette photo est plus forte [que celle sélectionnée par Instagram]. Elle a été prise sur une pellicule expirée dans un endroit très humide où la température était inférieure à moins 30 degrés Celsius. Le paysage a été éclairé par l'aube, ce qui a rempli la photo d’une couleur rose pâle. Ceci crée une sensation incroyable ».

« Ce projet a pour but d’inciter les gens à protéger l'environnement. La majorité des gens, y compris moi-même, passent 90% de leur temps dans les bureaux et omettent d'autres choses nous entourant. Nous nous éloignons de la nature. Le cosmonaute n’est là que pour attirer l'attention, mais le vrai objectif est de dévoiler le sens plus profond qui se trouve derrière ce projet ».

