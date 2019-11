Gazprom annonce l’entrée en phase finale du chantier du gazoduc Turkish Stream

Alors que s’achèvent les travaux de construction du gazoduc Turkish Stream, reliant la Russie à la partie européenne de la Turquie, le géant gazier russe Gazprom a fait savoir sur son site qu’il avait récemment procédé au remplissage en combustible des deux conduites de la structure.

« À l’heure actuelle sont remplies de gaz les deux conduites, partant des infrastructures côtières près d’Anapa [sud de la Russie, au bord de la mer Noire] jusqu’au terminal d’accueil, situé près du village de Kıyıköy, sur le littoral turc », indique en effet la compagnie, précisant que du côté russe la station de compression Rousskaïa était opérationnelle, tandis que du côté turc le site de réception était sur le point d’être terminé.

Ainsi, le pipeline devrait-il entrer en exploitation avant la fin de l’année, conformément aux délais prévus, deux ans et demi après le lancement du chantier, en mai 2017.

Pour rappel, ce gazoduc, principalement sous-marin et d’une longueur de plus de 930 kilomètres, est constitué de deux conduites, d’une capacité chacune de 15,75 milliards de mètres cubes par an. La première alimentera la Turquie, tandis que la seconde est destinée à approvisionner les pays d’Europe du Sud et du Sud-Est.

