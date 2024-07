En images: quelles chaussures portait-on en été en URSS?

Les chaussures soviétiques étaient pratiques et solides, mais loin d’être élégantes. De leur côté, les modèles étrangers de luxe souffraient toujours de pénuries.

Sandales

Le géologue et professeurr Vladimir Tikhomirov GIN RAN/russiainphoto.ru

Il semble que tous les Soviétiques possédaient de telles chaussures : en URSS, les sandales étaient généralement fabriquées avec un bout fermé, des boucles et des perforations. Elles étaient toutes conçues en cuir véritable, conformément à la norme d’État « GOST ».

Elles étaient généralement portées avec des chaussettes pour éviter les frottements. Les couleurs les plus courantes étaient le marron, le noir et le blanc.

Elles étaient le plus souvent portées par des hommes. Les femmes préféraient les chaussures avec au moins un petit talon et un style plus élégant.

Baskets

Les Aventures d’Elektronik Konstantin Bromberg/Studio cinématographique d'Odessa, 1980 Konstantin Bromberg/Studio cinématographique d'Odessa, 1980

Les chaussures les plus à la mode chez les jeunes, en particulier chez les hommes, étaient les baskets montantes en chiffon avec un bout caoutchouté.

Faline/Sputnik Faline/Sputnik

Elles sont devenues populaires après le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants de 1957 et se sont opposées aux chaussures de ville.

Viktor Tsoï, chanteur du légendaire groupe Kino. Moscou, 1986. Igor Moukhine/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

En URSS, une norme « GOST » a été développée pour ces chaussures, qui ont alors été vendues en grandes quantités. Les écoliers, les cosmonautes et les musiciens de rock étaient les plus susceptibles d’en porter.

Le cosmonaute Vladislav Volkov avec son fils Vladimir à sa datcha Valeri Tcheredintsev/TASS Valeri Tcheredintsev/TASS

Elles ont ensuite acquis le statut de chaussures emblématiques grâce au cinéma soviétique : elles ont été portées dans le film Les Aventures d’Elektronik (1980), les dessins animés Les Trois de Prostokvachino (1978) et Attends un peu ! (1969), ainsi que bien d’autres encore.

Chaussures en gelée

Sergueï Soubbotine/Sputnik Sergueï Soubbotine/Sputnik

Les chaussures de plage entièrement en plastique ont commencé à être produites dans les années 1950. À l’étranger, elles étaient appelées « chaussures en gelée » et, en URSS, elles étaient surnommées « mylnitsy » (« porte-savon »). Elles sont devenues particulièrement populaires auprès des jeunes filles dans les années 1980, à l’époque où la tendance mondiale était à l’éclat et à la brillance.

Elles étaient portées non seulement à la plage, mais aussi dans la vie de tous les jours. Les modèles à talons hauts étaient particulièrement chics.

Tongs

Boris Kavachkine/TASS Boris Kavachkine/TASS

Les tongs en caoutchouc, connues en URSS sous le nom de « vietnamki » (en référence au Vietnam, d’où elles sont originaires), dans lesquelles deux lanières sont fixées entre le gros orteil et l’index, sont apparues dans le pays au milieu des années 1960.

Chtchidlovski/Sputnik Chtchidlovski/Sputnik

Au début, ces tongs étaient fournies par troc clandestin et, plus tard, le pays a commencé à produire ses propres tongs.

Les tongs ont commencé à être fabriquées dans la ville de Slantsy, dans la région de Leningrad. C’est pourquoi en URSS, et toujours dans la Russie actuelle, on les a appelées « slantsy ».

Talons compensés

Le talon compensé a été inventé par le célèbre créateur de chaussures Salvatore Ferragamo en 1936 et il est devenu populaire dans le monde entier dans les années d’après-guerre. Il avait alors décidé d’utiliser du liège pour alléger le poids de la chaussure.

Archives d'Evgueni Akhmatov/russiainphoto.ru Archives d'Evgueni Akhmatov/russiainphoto.ru

Les femmes soviétiques ont commencé à porter des chaussures à talon compensé de différents types dans les années 1960 et 1970. Il s’agissait de sabots, de sandales et d’autres souliers. Ces chaussures étaient non seulement élégantes, mais aussi confortables en été.

Elles étaient produites par toutes les usines de chaussures locales en URSS.

Sandales à talons

Les femmes portaient plus souvent des talons hauts que des baskets, surtout si elles allaient au théâtre ou au restaurant. Toutefois, même sur les photos prises un soir d’été quelque part dans une station balnéaire, on remarque qu’elles aimaient s’habiller élégamment, même pour une simple promenade.

