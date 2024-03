Les dix plus hauts gratte-ciel de Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La plupart des tours de notre classement rivalisent en hauteur dans le quartier d’affaires international de Moscow City. Situé dans l’ouest de Moscou, sa construction débuta en 1996. Il regroupe aujourd’hui quinze tours de bureaux et de logements.

Tour Sur le Quai, quartier de Moscow City, Moscou

268, 4 mètres

La tour « Sur le Quai » (башня на набережной / bachnia na nabérejnoï) est un ensemble de 3 gratte-ciel dont le plus élevé est la tour C achevée en 2007. Elle perdit son titre de plus haut bâtiment d’Europe 2 ans plus tard.

Les 3 tours Capital Towers, Moscou

295 mètres

En 2023, sur le quai Krasnopresnenskaïa, près du quartier de Moscow City, prit fin la construction de 3 tours de logements d’une hauteur identique : River Tower, City Tower et Park Tower.

Tour Moscou, quartier de Moscow City, Moscou

301, 8 mètres

La tour Moscou forme avec la Saint-Pétersbourg l’ensemble Ville des Capitales. La construction de la première fut menée à son terme en 2009. Elle resta jusqu’en 2011 le plus haut gratte-ciel de tout l’espace post-soviétique.

Neva Towers (tour N° 1), quartier de Moscow City, Moscou

302 mètres

L’ensemble Neva Towers est également constitué de 2 tours qui sont parmi les plus hauts gratte-ciel de Russie. La tour N°1 fait 302 mètres, soit 67 étages de bureaux et de logements. Sa construction prit fin en 2020.

Tour Eurasie, quartier de Moscow City, Moscou

308, 9 mètres

La tour Eurasie est la seule de Moscow City dont l’ossature est en acier. À cause de problèmes de financement, sa construction dura 10 ans. On y trouve des bureaux, un hôtel, des restaurants, un club de sport et des établissements de divertissement.

Tour Mercure, quartier de Moscow City, Moscou

340, 1 mètres

La tour Mercure fut plus d’une fois récompensée au niveau mondial pour son architecture et la qualité des prestations qui y sont rendues. Ses 74 étages reposent sur 5 niveaux de parking souterrain. Sa construction fut terminée en 2014. Elle fut brièvement le gratte-ciel le plus haut d’Europe.

Neva Towers (tour N°2), quartier de Moscow City, Moscou

345 mètres

La tour N°2 de l’ensemble Neva Towers abrite des logements. Ses 345 mètres sont divisés en 78 étages. Sa construction prit fin en 2019.

Tour Oko, quartier de Moscow City, Moscou

354, 1 mètres

L’ensemble Oko (œil) est aussi constitué de 2 tours. La Sud, qui domine la Nord de 100 mètres, fut achevée en 2015. Elle accueille le plus haut observatoire panoramique d’Europe.

Tour Vostok, quartier de Moscow City, Moscou

373, 7 mètres

Jusqu’en 2017, le gratte-ciel Vostok (est) était le plus haut de Russie. Il est une des 2 tours de l’ensemble Fédération. La tour Zapad (ouest) fait 242, 4 mètres.

Centre Lakhta, Saint-Pétersbourg

462 mètres

Ce gratte-ciel est le plus grand de Russie, le plus élevé d’Europe et le plus septentrional du monde. Sa construction fut achevée en 2018. Les travaux d’aménagement intérieur s’y poursuivent.

