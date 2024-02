Immeubles, poubelles et pigeons: les étonnants gâteaux «urbains» d’une confiseuse sibérienne

Russia Beyond

On peut désormais «goûter» la province russe au sens propre. Toutefois, derrière ces vieux matelas, se cachent de délicieux gâteaux, et les pigeons sont en réalité des chocolats.

La confiseuse de la ville de Sourgout (2 915 au nord-est de Moscou) Ekaterina Fiodotovskikh crée des gâteaux vraiment inhabituels. Elle transforme des biscuits et de la crème en figures réalistes de pingouins de l’Antarctique et en livres de contes de fées avec des moutons paissant sur les pages. Néanmoins, la série thématique de gâteaux imprégnée de l’ambiance des immeubles en panneaux, typiques de nombreuses villes de l’ex-URSS (plus de détails ici), est particulièrement populaire parmi les fans de son travail.

« Le gâteau Panelka (« bâtiment en panneaux » en russe) a été créé selon vos demandes dans les commentaires, écrit Ekaterina. Ça a été long, difficile, ça a fait mal au cœur de le découper, mais ça a été captivant à faire ! ».

Elle a fabriqué elle-même le moule en silicone nécessaire pour créer ce chef-d’œuvre culinaire. L’entrée de l’immeuble est constituée de poutres en chocolat, et la marquise est une génoise en ganache. Les balcons de ce logement nostalgique produit en masse sont faits de mastic sur des pics en bois ; l’isomalt est utilisé pour créer du verre. À l’intérieur de cet « édifice », se cache un gâteau russe ordinaire appelé Forêt noire, composé de couches au chocolat et d’une garniture aux cerises. Pour le rendre encore plus réaliste, Ekaterina propose de créer un effet de fenêtres lumineuses à l’aide de LED.

Il est impossible d’imaginer les cours des quartiers résidentiels parsemés d’immeubles similaires sans les poubelles caractéristiques. Ce « diorama » de chocolat, de gaufres et de gelée avec un vieux matelas jeté à la poubelle a reçu de nombreux commentaires enthousiastes. En fait, c’est un gâteau au citron.

Que pensez-vous de cette télé chocolat des années 1990 ? « Le Masque » est l’économiseur d’écran de la société de télévision Vid, qui réalisait des programmes de divertissement à l’époque.

Cependant, le vrai succès, ce sont les chocolats en forme de pigeons bisets. Pouvez-vous croire qu’ils sont fabriqués à partir de chocolat blanc ?

