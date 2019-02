Trop beau pour être mangé: quand le gâteau se transforme en œuvre d’art

Elena fait partie des rares confiseurs qui peuvent se vanter non seulement de faire des gâteaux spectaculaires aux tons semblables à des aquarelles, mais également d’avoir une taille de guêpe. Elle compte d’ores et déjà plus de 250 000 fans sur Instagram.

Elena admet qu'elle mange beaucoup de desserts. Elle peut se passer de déjeuner et de dîner, mais manger des sucreries toute la journée, sans toutefois trop s’inquiéter à ce sujet. Sa silhouette, elle la doit à la génétique et à l'amour du sport.

Elena Gnout a reçu une éducation artistique, mais a vite compris qu'elle n'était pas une artiste : elle manquait de persévérance. Le métier d'architecte d'intérieur ne l’a pas non plus passionnée.

Un jour, le mari d'Elena a lu le livre La recette du bonheur. « Il m’a dit de me souvenir ce que j'aimais faire quand j'étais enfant. Je me suis souvenue que j'aimais cuisiner et faire des biscuits. Je me suis inscrit à un cours de maître. Je suis allée en cours et j'ai réalisé qu'il était temps de débuter quelque chose à moi. J'ai commencé à expérimenter à la maison », raconte Elena.

« Je suis très reconnaissante envers mes parents de m'avoir fait suivre une formation artistique. La décoration sur gâteau est ma partie préférée dans la création du produit ». Les gâteaux d'Elena sont recouverts d’un enduit, sur lequel elle réalise l'image avec des colorants alimentaires.

Elena a fait le premier gâteau de ce type pour l'anniversaire de ses parents et l'a décoré avec des iris. Puis elle a commencé à préparer des gâteaux sur commande. Il n'y a pas si longtemps, un café-boulangerie où vous pouvez les goûter et les commander a ouvert ses portes à Kaliningrad.

Dans la fabrication de pâtisseries, Elena est aidée par sa mère et plusieurs assistantes. Sa fille Katia aime aussi dessiner et participe parfois à la confection.

« J'aime faire des gâteaux avec un sujet - avec des personnages et des dessins. Je veux créer quelque chose de fabuleux », a déclaré Elena.

Cependant, elle admet qu'elle aime la couleur grise et que même ses gâteaux « pour enfants » ont parfois l'air un peu « adultes ».

L'un de ses thèmes de prédilection est l'hiver et le Nouvel An. À chaque fois elle invente quelque chose de nouveau. Par exemple, cette année, elle a préparé des boules de verre avec un renne ou Casse-noisettes.

Bien sûr, elle ne se réduit pas aux sujets pour enfants. Pour le maire du village de Iantarny, situé dans la région de Kaliningrad, Elena a préparé un gâteau à l’image du philosophe allemand Emmanuel Kant.

Récemment, Elena a commencé à inviter les personnes intéressées à ses ateliers portant sur l'art de la confiserie qu’elle donne dans différentes villes de Russie, d'Asie, d'Europe et d'Amérique.

