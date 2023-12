En images: Moscou s’apprête à accueillir l’année 2024

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La capitale russe se prépare au Nouvel An et, comme chaque année, des installations lumineuses, qui dotent la ville d’un aspect solennel et très cosy, ont orné ses rues.

Les plus beaux sapins et guirlandes embellissent les sorties des principales stations du métro, les zones piétonnes et les espaces du festival devenu traditionnel Voyage dans Noël.

Commençons par la place Rouge. Devant le GOuM, une foire festive avec ses kiosques, souvenirs, carrousel et une patinoire a été déployée.

À l’intérieur, le GOuM, ces splendides et luxueuses galeries marchandes, s’est également mis sur son 31 ! Des boules géantes et des jouets représentant des oiseaux et des baies d’hiver ornent ses halles.

Le principal sapin du pays a été transporté depuis la région de Moscou. Haut de 25 mètres, il a été installé sur la place des Cathédrales du Kremlin. Sa décoration a pris une semaine !

Devant le Bolchoï, l’on voit tout une ronde d’arcs lumineux, tandis que la place du Manège a été ornée de colonnes lumineuses.

Comme lors des années précédentes, les boulevards sont ornés de tunnels lumineux et il est juste impossible de passer à côté sans prendre de photo.

Au total, quelque 4 900 installations lumineuses ont été installées dans la capitale. Chaque année, l’on se sert des mêmes, seules les compositions varient.

Des milliers de sapins – artificiels et naturels – égayent les rues de la ville. L’un des plus inhabituels est celui de la Gare fluviale du Nord. Il est orné de citations des classiques littéraires.

C’est le parc VDNKh qui impressionne le plus cette année. L’exposition Rossia s’y déroule et représente toutes les régions du pays ainsi que les plus grandes entreprises nationales. Le sapin de Toula y est orné de pains d’épices et samovars, pour lesquels cette cité est réputée. Celui du Primorié est quant à lui vêtu de coquillages et d’images de Vladivostok. Au total, 90 sapins y ont été déployés – toute une forêt !

