Grands gels en Russie: quand le mercure approche les -50°C!

Pour les habitants de l’Oural et de la Sibérie, le mois de décembre a apporté une vague de froid polaire. Dans de grandes villes, le mercure est tombé en-dessous des -35°C, oscillant autour des -50°C dans des zones rurales. Et si à Moscou aucune vague de froid hors du commun n’a jusqu’à présent été constatée, la capitale a connu d’abondantes chutes de neige.

À Ekaterinbourg, dite capitale de l’Oural, il ne fait pas moins de -30°C. En raison du froid qui a frappé la ville, les trolleybus et tramways ont dû baisser leur vitesse à 20-25 km/h, et ce, pour éviter les pannes. Sur la photo, vous pouvez voir les quais de la rivière Isset, qui traverse la ville.

Pavel Lisitsyn/Sputnik Pavel Lisitsyn/Sputnik

Dans la région de Krasnoïarsk, le mercure a approché les -50°C, arrivant même à -51° dans le district Severo-Ienniseïski. Les habitants du centre administratif, Krasnoïarsk, n’ont dû affronter que des gels de -35°C.

Membre de la communauté de natation d’hiver Kriofil (Cryophile) lors d’une baignade dans le fleuve Enisseï par -30°C environ.

Ilya Naimushin/Sputnik Ilya Naimushin/Sputnik

Jumelles touristiques givrées sur Tatychev, île sur l’Enisseï dans l’enceinte de Krasnoïarsk.

À Novossibirsk, au centre-ville, les températures ont baissé jusqu’à -33°C, atteignant les -42°C en périphérie.

Des sportifs lors d’une séance hivernale de paddle près de Novossibirsk. Alexander Kryazhev/Sputnik Alexander Kryazhev/Sputnik

Omsk, vue sur un bâtiment givré. Ici, il fait également -30°C.

Yevgeny Sofiychuk/TASS Yevgeny Sofiychuk/TASS

À Norilsk, dans le nord du kraï de Krasnoïarsk, il fait moins froid : -28°C. La nuit polaire y est entrée dans ses droits. Pour la dernière fois, l’on y a vu le soleil le 29 novembre et l’aube n’est attendue qu’en janvier 2024 !

Dans le nord du Primorié, les températures oscillent autour des -20°C, mais en raison du vent, elles se font ressentir comme -40°C. La promenade de Vladivostok ressemble au domaine de la reine des neiges.

Vitaly Ankov/Sputnik Vitaly Ankov/Sputnik

Il fait toujours -20°C à Vorkouta et la neige y croustille sous les pieds, tandis que seule une heure sépare l’aube du coucher de soleil. Rien d’étonnant, on est sur le 67e parallèle !

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Les médias de Iakoutsk ont rapporté que le temps s’y est réchauffé. Dans la capitale de la région la plus froide de Russie, il fait près de -33°C la nuit, alors qu’il y a encore récemment, le mercure baissait jusqu’à -45°C. Et cette température dépasse la norme climatique pour la saison.

Vadim Skryabin/TASS Vadim Skryabin/TASS

À Saint-Pétersbourg, la première moitié du mois de décembre a été particulièrement froide et neigeuse. Les -10°C sont peu impressionnants par rapport aux basses températures enregistrées ailleurs ? Ajoutez-y des vents violents et des chutes de neige, brrrrr. Il y fait vraiment froid ! Si actuellement le temps y est plus clément, la météo prévient que ce redoux ne perdurera pas.

Alexei Danichev/Sputnik Alexei Danichev/Sputnik

Il ne fait pas très froid à Moscou – près de -7°C – mais il y a beaucoup de neige.

Pelageya Tikhonova/Agence Moskva Pelageya Tikhonova/Agence Moskva

Les chutes se poursuivent depuis une semaine et ne cesseront pas dans les jours qui viennent.

Yaroslav Chingayev/Agence Moskva Yaroslav Chingayev/Agence Moskva

