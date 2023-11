La plus célèbre maison-fantôme de Russie bientôt disparue

Russia Beyond

L’on n’exagérera point si l’on affirme que la Maison des Soviets compte parmi les bâtiments les plus célèbres de la ville. En termes de popularité, elle ne peut rivaliser qu’avec la cathédrale de Königsberg avec le tombeau du philosophe Emmanuel Kant, située non loin. Or, ce qui est paradoxal, c’est qu’achevé à 95%, cet énorme immeuble érigé en plein centre-ville reste vidé depuis voilà trois décennies.

Sur l’emplacement de ruines royales

Jadis, un château médiéval – résidence des maréchaux de l’ordre Teutonique et des rois prussiens – se dressait juste à cet emplacement. Gravement endommagé pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, il était pratiquement réduit à l’état de ruines au début de la construction de la Maison des Soviets.

Le gouvernement soviétique n’envisageait pas de reconstruire le château – l’on y voyait l’incarnation même du nazisme – encore récemment, des croix gammées étaient accrochées à ses façades. Les ruines ont alors été rasées et, en 1970, a débuté la construction de l’édifice moderniste imaginé par l’architecte soviétique Lev Missojnikov.

Il était prévu d’en faire un siège administratif et d’y installer l’administration du comité régional du PCUS. La construction a pratiquement été achevée vers le milieu des années 1980. Communications, vitres, ascenseurs – tout a été installé, tandis que parterres et fontaines ont décoré la place s’étendant juste en bas. Il ne restait qu’à apporter les touches finales...

Le plus grand chantier en suspens

Les fonctionnaires soviétiques n’ont jamais eu l’occasion d’aménager ces locaux. La perestroïka et des problèmes de financement ont commencé. Les travaux ont donc été gelés. L’effondrement de l’URSS qui a suivi n’a fait qu’aggraver les choses. L’immeuble n’a pas échappé à la privatisation de masse qui s’est jouée au cours des années 1990. Or, la compagnie l’ayant acquis a fait faillite et l’a revendu presque gratuitement à une société privée.

Les autorités de la ville ont immédiatement saisi le Parquet général, demandant d’annuler la transaction, mais le litige a pris 15 longues années et la ville n’a récupéré la Maison qu’en 2019.

Pendant tout ce temps, elle est restée déserte, ce qui ne l’a pas empêchée d’acquérir une popularité auprès de la population. Elle a reçu une myriade de surnoms, allant de « tête de robot » à « monstre » en passant par « oreilles ».

Autour, la vie a toujours bouillonné. Sur la place, était célébrée le Jour de la ville, et ses façades ont accueilli des shows vidéo. Pendant la Coupe du monde de football 2018, y a été déployée une fan-zone avec un grand écran et des tribunes. Sur cette même place, se sont tenus des foires, des meetings et des spectacles.

« La Maison des Soviets, c’est un symbole, une histoire », disent les habitants locaux à son sujet. Certes, son architecture n’a pas été au goût de tout le monde, certains la trouvant tout simplement laide, mais pratiquement tout le monde était d’accord sur un point : elle est devenue un symbole.

Fin de l’histoire

Son éventuelle reconstruction a été discutée au cours des années qui ont suivi sa récupération par la ville. Cependant, l’idée a été enfin abandonnée à l’automne 2020, ayant été jugé que l’édifice n’était plus sécurisé. Alors, un nouveau concept de développement de cet endroit a été adopté et aucune place n’y a été réservée à ce légendaire édifice.

Il a donc été décidé de le démanteler (les travaux sont en cours) et d’ériger à sa place un quartier avec un siège du gouvernement, des bureaux, un hôtel et une zone de loisirs.

