En images: cette piscine géante à ciel ouvert qui a disparu du centre de Moscou

Il y a 32 ans à peine, les Moscovites pouvaient encore nager dans une piscine construite sur l’emplacement de la cathédrale du Christ-Sauveur, inaugurée le 16 juillet 1960.

Construction de la piscine Moskva conçue par l'architecte Dmitri Tchetchouline TASS TASS

Avant la Seconde Guerre mondiale, une vaste fosse avec des fondations en béton, initialement destinées au Palais des Soviets, s’étendait en ces lieux. Cependant, la guerre a forcé à abandonner le chantier de ce projet pharaonique et certaines structures et matériaux ont été utilisés pour les besoins de la ligne de front. Malgré cela, la fondation est restée intacte et a accumulé de l’eau de pluie au fil des ans. Au milieu des années 1950, décision fut prise de construire une piscine à ciel ouvert sur le site.

Piscine Moskva G. Nadejdine/Sputnik G. Nadejdine/Sputnik

La piscine Moskva était immense. Elle mesurait 130 mètres de diamètre avec une surface de plus de 13 000 mètres carrés. Le fond de la piscine était incliné vers le milieu, atteignant 6 mètres de profondeur au soi-disant « secteur des sports » situé en plein centre. La forme circulaire a été conservée afin de tirer parti des fondations du Palais des Soviets.

Plongeoir de 10 mètres de la piscine Moskva Leonid Dorenski/Sputnik Leonid Dorenski/Sputnik

La piscine fonctionnait toute l’année, et était remplie avec de l’eau préchauffée qui maintenait sa température à au moins 18-22 degrés Celsius, selon la saison, offrant chaleur et confort par tous les temps. La piscine comportait un plongeoir avec des planches situées à différentes hauteurs, accessible par une entrée séparée. Des saunas y fonctionnaient également.

Iouri Artamonov/Sputnik Iouri Artamonov/Sputnik

Pour acheter des billets afin de nager dans la piscine, les visiteurs pouvaient se rendre à la billetterie située près de la sortie de la station de métro Kropotkinskaïa. Aucun certificat médical n’était demandé et on pouvait y louer un maillot de bain, des claquettes, un bonnet de bain, des palmes, un masque ou un tuba. La qualité de l’eau était étroitement surveillée, des tests et une chloration étant réalisés quotidiennement pour garantir d’excellentes conditions sanitaires.

Un groupe d'écoliers lors d'un cours de natation dans la piscine Moskva Alexeï Stoujine/TASS Alexeï Stoujine/TASS

Parfois, l’apparition d’algues dans l’eau nécessitait sa fermeture pour nettoyage. Cependant, le principal problème de cette piscine en plein air située au centre de Moscou était la vapeur. Ceci était particulièrement flagrant pendant les mois d’hiver, quand un énorme panache de vapeur était émis dans l’air glacial par l’eau chauffée.

Lev Polikachine/Sputnik Lev Polikachine/Sputnik

Nager dans de telles conditions était considéré comme dangereux, car la mauvaise visibilité au-dessus de l’eau créait un risque pour les nageurs et gênait le travail des sauveteurs si une personne se noyait.

Des légendes urbaines ont commencé à circuler après l’ouverture de la piscine, ce qui a nui à sa réputation. Il se murmurait que des gens se noyaient fréquemment dans la piscine, en particulier en hiver. Il y avait même des allégations selon lesquelles une « secte de noyeurs » cherchait à venger la construction de ce lieu de divertissement sur le site d’une cathédrale.

M. Gankine/Sputnik M. Gankine/Sputnik

Des rumeurs affirmaient en outre que la piscine provoquait de la corrosion dans les bâtiments voisins et mettait en péril les expositions du musée Pouchkine situé à deux pas.

Boris Eline/TASS Boris Eline/TASS

Après la chute de l’Union soviétique en 1991, les prix de l’eau et de l’électricité ont augmenté, l’entretien de la piscine étant devenu exorbitant. Par ailleurs, un mouvement appelant à reconstruire la cathédrale détruite en 1931 est apparu dans la société.

Valeri Choustov/Sputnik Valeri Choustov/Sputnik

La piscine est restée à l’abandon pendant plusieurs années après avoir été vidée et a été officiellement fermée en 1994. À sa place, il a été décidé de reconstruire à l’identique la cathédrale qui avait été dynamitée par les Soviétiques. Le 7 janvier 1995, les fondations de la cathédrale ont été posées sur le site de la piscine Moskva.

