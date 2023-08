Pourquoi les foulards russes ont-ils toujours une forme carrée?

Russia Beyond

En Russie, les femmes portent des foulards par toute saison : en automne en guise de cache-col et en été pour s’y envelopper par une soirée fraîche. Les foulards russes les plus célèbres – ceux ornés de motifs à fleurs symétriques – sont produits depuis 1795 à Pavlovski Possad, dans la région de Moscou.

Connus au-delà des frontières de la Russie, ils figurent sur la liste des souvenirs que l’on rapporte le plus du pays des tsars. Or, ce qui les distingue, c’est leur forme carrée et le fait que leur taille soit strictement réglementée.

En effet, les foulards sont arrivés en Russie depuis l’Orient et, initialement, étaient rectangulaires. Dans les manufactures russes, l’on les tissait manuellement en soie, si bien que seules les femmes riches pouvaient se permettre de s’en procurer.

Progressivement, la mode des châles s’est propagée au sein de l’aristocratie et des marchands, et c’est là que les fabricants de Pavlovski Possad ont trouvé une astuce pour rendre leurs produits plus compétitifs : ils se sont mis à produire des foulards en laine avec des motifs imprimés. Si vous examinez attentivement le foulard, vous remarquerez que le motif floral se répète symétriquement.

L’image était apposée à l’aide de tampons en bois, donc tous les foulards avaient une forme standard. Cela a effectivement permis de réduire le prix des foulards de Pavlovski Possad et les a rendus populaires même auprès des paysans aisés.

Aujourd’hui, les motifs sont réalisés à l’aide de lasers et seuls des dessins très complexes sont confectionnés à la main. D’ailleurs, avant le XXe siècle, le fond de ces foulards était noir, blanc ou de couleurs claires, toutes les autres variantes sont récentes.

