Toutes les références à la Russie dans Les Simpson

Patty, Selma et Ilitch

Saison 2

Épisode 14

Dans l’épisode Jamais deux sans toi, Selma, en feuilletant un album photo, voit une photo d’elle-même et Patty à Moscou, près du cercueil de Lénine.

Le catcheur Raspoutine

Saison 2

Épisode 8

Au début de l’épisode Le Saut de la mort, Bart et Lisa regardent à la télévision un match impliquant le catcheur « Raspoutine, le Russe amical », dont le surnom était auparavant « Raspoutine le Russe fou ». Raspoutine, hélas, perd le combat.

L’Ouvrier et le Parasite

Saison 4

Épisode 22

Dans une interview sur la réalisation de l’épisode Krusty, le retour, Matt Groening déclare que L’Ouvrier et le Parasite est, à son avis, l’une des meilleures « histoires dans une histoire » de la série.

Selon l’intrigue, un show de Krusty le Clown lui a été volé par des concurrents. Au lieu de cela, Krusty montre « un chat et une souris d’Europe de l’Est » : « L’Ouvrier et le Parasite ». Il s’agit d’une parodie « soviétisée » (à en juger par le marteau et la faucille dans la première image) de Tom et Jerry, caractérisée par une absurdité totale, un rendu médiocre et des couleurs au rabais.

Un chat et une souris rabougris et mal fichus parlent dans une langue incompréhensible et essayent de faire la queue, mais là-dessus tout tombe à l’eau. Sans surprise, même Krusty est perplexe face à un tel dénouement, et après la sortie de L’Ouvrier et le Parasite, son show prend fin.

Un cadeau de Gorbatchev

Saison 7

Épisode 13

Mikhaïl Gorbatchev apparaît dans l’épisode Deux mauvais voisins, au cours duquel George H. W. Bush habite à côté des Simpson. La relation commence mal - Bush détruit la pelouse des Simpson et met une fessée à Bart, ce qu’Homer ne saurait tolérer.

Gorbatchev apparaît au moment où Bush se bat avec Homer - le président de l’URSS a décidé de rendre visite aux Bush et de leur offrir une machine à café comme cadeau de pendaison de crémaillère. Alors que Bush père interrompt la baston pour saluer Mikhaïl, Homer remarque de manière cinglante : « Vous avez amené vos amis commies (communistes, ndlr) pour vous aider à vous battre, hein ? »

Lorsque la femme de Bush le presse de s’excuser auprès d’Homer, Bush père refuse, en prenant Gorbatchev à témoin : « Vous ne pouvez pas montrer de faiblesse devant les Russes ».

Niveau d’ébriété « Boris Eltsine »

Saison 8

Épisode 10

La seule apparition de Boris Eltsine dans Les Simpson a lieu dans l’épisode Aux frontières du réel. Le premier président de la Russie apparaît comme... un niveau sur un alcootest. Après avoir avalé 10 verres de bière au bar de Moe, Homer est sur le point de rentrer chez lui, mais Moe, inquiet, le fait souffler dans un alcootest. Homer obtient la « meilleure note » : son degré d’ébriété indique « Boris Eltsine ». « D’accord, je vais marcher », concède Homer.

« Ils font comme ça en Russie »

Saison 9

Épisode 1

Dans l’épisode Homer contre New York, Homer, qui compte aller de Springfield à New York, critique cette ville d’avance, ce à quoi Lisa répond : « Papa, tu ne peux pas critiquer un endroit où tu n’es jamais allé. » « Ils font comme ça en Russie », ajoute Bart.

La chute de l’Union soviétique n’est qu’une blague

Saison 9

Épisode 19

L’épisode Un Homer à la mer est peut-être le plus « russe » de toute la série. Il parodie deux célèbres films américains sur le thème soviétique, À la Poursuite d’Octobre rouge et USS Alabama.

Homer détourne accidentellement un sous-marin nucléaire américain dans les eaux territoriales russes (une parodie d’À la Poursuite d’Octobre rouge, où le personnage incarné par Sean Connery détourne un sous-marin soviétique et le conduit jusqu’aux Américains). Après cela, Homer est accusé d’espionnage – on voit aux informations une photo d’Homer portant un chapeau en fourrure typique appelé papakha et tenant une bouteille de vodka, qui danse le gopak sur la place Rouge.

Mais l’exploit d’Homer a des conséquences incalculables. Lors d’une réunion à l’Onu, le représentant russe déclare : « L’Union soviétique ramènera son navire en Amérique » ; à la question de savoir de quelle URSS il parle, car elle s’est effondrée en 1991, il répond : « C’est ce que nous voulions vous faire croire. »

Des images ont été largement diffusées sous forme de mèmes - un Russe retourne une pancarte avec l’inscription « Russie », au dos de laquelle on lit « URSS », et sur la place Rouge à Moscou, des chars de carnaval se transforment en tanks. De plus, Lénine se réveille dans le mausolée pour détruire le capitalisme.

Petite Moscou

Saison 9

Épisode 24

Dans l’épisode Le Bus fatal, les créateurs ont décidé de parodier Brighton Beach, un quartier russe de New York. Ici, c’est le « quartier russe de Springfield », où Lisa se retrouve après s’être trompée de bus en allant au musée. La zone s’appelle « Little Moscow » (sur le modèle de Chinatown ou de Little Italy à Manhattan).

Bien sûr, toute la saveur « russe » ici est hautement parodique – on voit par exemple un ours vendant des sucreries dans la rue, ou un homme en chemise brodée jouant aux échecs avec un papy soviétique. Lorsque Lisa essaie de demander comment se rendre au musée, les Russes lui répondent par un hurlement terrible - bien qu’il ressorte clairement des sous-titres qu’ils expliquent vraiment comment se rendre au musée, leur ton est clairement menaçant. Cependant, ils se parlent comme ça entre eux.

« Nous avons salopé la station Mir »

Saison 10

Épisode 2

Dans La Dernière Invention d’Homer, ce dernier se désole de n’avoir rien accompli dans sa vie. Cherchant à le consoler, Lisa rappelle à son père qu’il a volé dans l’espace et trouve même une cassette vidéo avec un enregistrement de son vol. Mais Homer soupire : « Nous n’avons que fait pousser des tomates spatiales et salopé la station Mir ». En effet, l’enregistrement montre comment la navette américaine « accoste » plusieurs fois à la station spatiale, les cosmonautes soviétiques fous de rage hurlant quelque chose derrière les hublots.

Dollar en hausse constante

Saison 10

Épisode 20

Dans l’épisode Les vieux sont tombés sur la tête, un représentant de la Russie apparaît lors d’une réunion du Comité olympique (bien sûr, il porte une chapka en fourrure). Annonçant que Moscou sera la ville hôte des prochains Jeux olympiques, il dit : « Là-bas un dollar vaut sept roubles »... puis des messages se succèdent sur son appareil électronique - un dollar vaut 12 roubles, puis 60 roubles... Prononçant les mots « Je dois y aller », le Russe part précipitamment. Cependant, il apparaît de nouveau dans cet épisode - il avoue à Bart qu’il s’est saoulé, et à la fin il déclenche un incendie à Springfield.

Béluga tombé de l’espace

Saison 12

Épisode 7

Le thème de la station Mir est repris dans l’épisode Les Escrocs, où un béluga, célèbre poisson « russe » dans le monde anglophone, se retrouve sur la voiture de la famille Simpson.

Il est tombé de la station Mir, où deux cosmonautes russes se disputent : « Tu as perdu notre dîner ! – Tu as laissé la porte ouverte ! », lance-t-il, suivi de jurons en russe.

Moe et les jolies « filles » russes

Saison 13

Épisode 3

Lorsque Moe Szyzlak ouvre un bar branché, des filles russes arrivent. « Vous me trouvez vraiment attirant ? », s’étonne le propriétaire de l’établissement. « Oui », répondent les filles avec un dépit non dissimulé.

Il est clair que les réalisateurs jouent avec le cliché de la pauvre Russe en quête d’un sugar daddy aux États-Unis et qui dit oui à tout. Mais les filles russes locales sont un peu étranges - l’une d’entre elles admettra plus tard qu’elle est devenue une fille « après Tchernobyl » - à cause des radiations, tous ses attributs masculins ont disparu.

Le joueur de hockey Kozlov

Saison 14

Épisode 5

Dans l’épisode Reality chaud, les Simpson se retrouvent à un match de hockey de l’équipe de Springfield appelée Isotopes. Lisa s’approche de la patinoire et conseille à un joueur : « Hey Kozlov ! Vise entre les jambes du gardien ! Il y a une ouverture de la taille de la place Rouge ! » Kozlov vise effectivement entre les jambes du gardien et marque. En remerciement, il offre à Lisa sa crosse, ornée d’un marteau et d’une faucille avec son nom. À la maison, Homer cloue la crosse sur le lit de sa fille mais, la nuit, des termites en sortent, dévorant toute la maison.

Fait intéressant, deux joueurs de hockey russes appelés Kozlov ont joué en LNH - Viktor Kozlov (né en 1975) et Viatcheslav Kozlov (né en 1972). Toutefois, le second est beaucoup plus célèbre, c’est l’un des sept joueurs de hockey russes qui ont assuré plus de 1 000 matchs en NHL. Ainsi, il s’agit très probablement du prototype de Kozlov dans Les Simpson.

Lenny, descendant d’émigrés russes

Saison 19

Épisode 3

Dans la série Le Cow-boy des rues, on apprend que les ancêtres de Lenny Leonard sont originaires de Russie, ou du moins de l’Empire russe. Lenny dit à Karl : « Staline a envoyé ma grand-mère dans un camp pendant 20 ans. »

Lenny, comme Homer, travaille à la centrale nucléaire de Springfield, il est physicien nucléaire de formation. Les auteurs sous-entendent que l’intellectuel Lenny est un descendant d’émigrants juifs d’URSS.

Fatov, incarnation de la paresse et de l’alcoolisme

Saison 21

Épisode 12

L’épisode La Reine du balai raconte comment Homer et Marge sont devenus des adeptes du curling. L’épisode narre notamment la passion de Lisa pour sa collection de pin’s représentant des mascottes olympiques. L’engouement va trop loin et tourne à la dépendance. Pour obtenir un badge rare, Liza vend un collier et, réalisant qu’elle commence à aller mal, demande de l’aide à son frère.

Afin de récupérer le fameux collier au revendeur de pin’s, Bart invente Fatov, le badge-mascotte des futurs JO d’hiver de Sotchi 2014. Bart le fabrique lui-même en découpant le menton d’Homer du permis de conduire de ce dernier et en lui ajoutant des yeux. Bart assure au vendeur qu’il s’agit du premier et unique badge avec la mascotte : « Il s’appelle Fatov. Il représente l’esprit russe de paresse et d’alcoolisme ». Curieusement, le vendeur de badges croit Bart sur parole et lui rend le collier de Lisa. Fatov finit par hanter les fantasmes fous d’un vendeur de pin’s, dans une allusion au film américain Docteur Jivago (1965) : pendant cette scène, on entend le thème musical du célèbre film.

Fatov apparaîtra à nouveau dans Les Simpson : il s’avère que Lisa a gardé cet étrange badge comme un objet qui lui est cher ; Fatov peut être vu dans une boîte dans le 9e épisode de la 30e saison.

Bart et la marine russe

Saison 22

Épisode 17

Cette fois, les humiliations que faire subir Homer à Bart conduisent à l’invasion des États-Unis par la flotte russe. Au début de l’épisode, les Simpson vont à un match de football. Pendant le match, Homer se met à chatouiller Bart. À ce moment, ils tombent dans l’objectif de la caméra du stade, et tout le monde voit comment Bart a fait pipi dans son pantalon à cause de cela.

Pour couronner le tout, le journal du soir annonce qu’après l’ouverture du toit du stade (pour que Bart sèche son pantalon au soleil), les satellites russes ont filmé la tache sur son short depuis l’espace. Sur la base de cette image, qui témoigne de la lâcheté des Américains, le président russe Dmitri Medvedev (la série est sortie en 2011) annonce l’invasion des États-Unis, et la flotte russe est déjà dans le port de New York.

Lecture de Dostoïevski pour Homer

Saison 23

Épisode 3

Dans Simpson Horrow Show, Homer, après avoir été mordu par une veuve noire, est complètement paralysé, mais conserve sa vue, son ouïe et sa capacité de réflexion. Lisa décide de lire un livre à son père : Les Frères Karamazov. Comme on pouvait s’y attendre, Homer veut que la lecture cesse au plus vite, mais comment formuler cela ? La seule chose qu’il parvient à faire est de… lâcher un pet. Ainsi, avec l’aide de Dostoïevski, Homer, paralysé, trouve un moyen de communiquer avec sa famille.

Bart énerve Poutine

Saison 23

Épisode 8

Il n’y a pas d’intrigue « russe » particulière dans l’épisode La Solution à 10%, mais à un moment donné, nous voyons qu’une vidéo Bart énerve Poutine est publiée sur un service de publication de vidéos. Dans le clip, Bart fait du skateboard sur la place Rouge, ce que déteste le président russe, qui lui tire dessus avec un lance-grenades, non sans avoir escaladé l’un des clochers de la cathédrale Saint-Basile. Bart parvient seulement à crier « Ay, caramba ! »

Burns et Staline

Saison 24

Épisode 14

Dans l’épisode Charmeur grand-père, il n’y a qu’une seule référence à la Russie, mais elle vaut son pesant d’or ! M. Burns chante combien il aime être détesté et se compare à de nombreux méchants légendaires. Burns mentionne Staline, quoique dans un très étrange entourage : « Chucky, Staline, Mégatron, Eric Cartman, Donkey Kong ».

Charles Montgomery Burns est un fan de Staline. Dans le troisième épisode de la saison 25, on peut même voir un portrait du dictateur soviétique peint par Burns avec beaucoup de soin. Burns dit avec regret : « Staline ! En voilà un homme qui aurait pu t’écraser ! »

La professeure de piano russe

Saison 24

Épisode 20

Dans la série Un talent caché, un personnage russe joue un rôle important - il s’agit d’une jeune fille, Jenia, qui apprend à Bart à jouer du piano. En échange de ces leçons, Marge accepte d’apprendre à conduire à Slava, le père de Jenia.

Slava est la quintessence des stéréotypes sur les Russes. Il porte une chaîne en or autour du cou, parle avec un accent à couper au couteau, boit de la vodka, soudoie des policiers en leur fourguant des jeans et critique Poutine. Quand il commence soudainement à faire marche arrière, Slava dit : « Je veux reculer, comme l’économie sous Poutine. » À un moment donné, Marge demande même à Slava de moins plaisanter sur le président russe. Slava apprend à conduire et apparaîtra par la suite sous les traits d’un manifestant - dans le 14e épisode de la 26e saison, il participera à la grève des chauffeurs de taxi.

Bart, quant à lui, tombe bien sûr sous le charme de Jenia et s’imagine déjà avec elle en Russie dans tous les endroits les plus « russes » : la place Rouge, le théâtre Bolchoï et le mausolée de Lénine.

Burns propriétaire de la centrale nucléaire de Tchernobyl

Saison 28

Épisode 9

Se disputant avec Smithers dans Une journée particulière, Burns menace de l’envoyer « rouvrir notre centrale nucléaire de Tchernobyl » à moins que Smithers ne force Homer à signer le document que Burns veut obtenir. Smithers est très surpris d’apprendre que la centrale de Tchernobyl appartient à Burns, ce dernier lui demandant que le secret « ne quitte pas ce bureau ».

Poutine à cheval

Saison 28

Épisode 16

Le président russe apparaît dans le générique : on voit un Poutine torse nu volant devant les lettres « Les Simpson » sur un cheval ailé (une référence à une séance photo de Poutine en 2009 dans le Touva). Ce n’est pas le seul cas où Poutine apparaît ainsi dans Les Simpson - il y a un « caméo » similaire dans le 5e épisode de la 27e saison.

Moe et sa femme « russe »

Saison 30

Épisode 6

Il semblerait que l’épisode De Russie sans amour devrait être entièrement consacré aux Russes. À première vue, c’est bien le cas. Bart décide d’aider Moe Szyslak dans ses relations amoureuses et lui commande une femme par la poste. Pour ce faire, il se rend sur le darknet, où les Russes vendent des armes, et y trouve ce qu’il faut. Une femme, Anastasia Alekova, finit par arriver. Elle apporte rapidement de l’ordre et du confort dans le bar de Moe. Bientôt, on parle d’un mariage organisé par un prêtre orthodoxe.

Cependant, tout s’effondre lorsqu’il s’avère qu’Anastasia n’est pas du tout russe, mais une arnaqueuse de l’Ohio et le prêtre - un escroc de Brooklyn, tous deux gagnant de l’argent en concluant des mariages dans le cadre desquels, selon le contrat, tous les biens passent à la femme après la mort du mari. L’épisode n’est finalement pas russophobe : au contraire, il avertit le spectateur que de nombreux « Russes » ne le sont qu’en apparence.

Dans cette autre publication, découvrez les villes russes dans les films et séries TV étrangers et dans la réalité.

