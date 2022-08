Qui est le Chad Docteur Livesey des mèmes russes?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Si tu n'arrêtes pas de boire, tu vas mourir très bientôt. Le mot "rhum" et le mot "mort" signifient la même chose pour toi ». C'est avec ces mots que le docteur Livesey se présente dans le dessin animé soviétiqueL'Île au trésor, une adaptation du célèbre roman de Robert Stevenson.

L'Île au trésor, 1988/David Tcherkasski/Kievnauchfilm L'Île au trésor, 1988/David Tcherkasski/Kievnauchfilm

L'Île au trésor était populaire en Union soviétique, tant comme livre que comme dessin animé, diffusé d'innombrables fois à la télévision et créé par Kievnauchfilm (studio des « Films éducatifs de Kiev ») en 1988.

Le docteur Livesey, qui est l'un des personnages principaux du livre, est présenté dans le dessin animé comme un type vraiment jovial. Toujours en train de rire (même lorsqu'il examine ses patients) avec un large sourire aux dents blanches, il abat ses ennemis avec une facilité déconcertante – le docteur est compétent en escrime et est un bon tireur. Très élégant et portant en permanence une perruque blanche (parce qu'il n'est pas seulement médecin, mais aussi magistrat de sa communauté locale), Livesey joue un rôle essentiel pour récupérer le trésor et aider Jim, le héros principal, à fuir les pirates vengeurs.

L'Île au trésor, 1988/David Tcherkasski/Kievnauchfilm L'Île au trésor, 1988/David Tcherkasski/Kievnauchfilm

Le docteur Livesey du dessin animé soviétique a récemment acquis une nouvelle popularité lorsque les internautes ont découvert qu'il était un véritable « GigaChad », en référence à ce personnage ultra-masculin ayant fait le buzz sur la toile, présenté comme le « mâle alpha absolu » et se révélant avoir pour prototype un mannequin russe du nom d’Ernest Khalimov. Cet été 2022, un court extrait du dessin animé, réglé sur la chanson phonk Why Not de Ghostface Playa, est ainsi devenu viral avec pour titre « I adore him… ». La vidéo a été postée le 3 juillet par un tiktokeur se présentant sous le pseudonyme Weird Yunus et a depuis récolté quelque 4,5 millions de vues et 500 000 likes sur la plateforme.

Dans le clip, Jim Hawkins, le docteur Livesey et le châtelain Trelawney entrent dans l'auberge Amiral Benbow avec une certaine assurance. La démarche excessivement confiante de Livesey et son sourire éclatant révèlent immédiatement son énergie GigaChad et des centaines de nouveaux mèmes n’ont pas tardé à naître.

L'Île au trésor, 1988/David Tcherkasski/Kievnauchfilm L'Île au trésor, 1988/David Tcherkasski/Kievnauchfilm

L'image énergique du docteur Livesey s'est également avérée très appropriée dans le contexte des mèmes sur les « hommes sigmas », hommes sûrs d’eux, mais introvertis, n’ayant pas besoin de la validation des autres. Comme le dit Aroged.com, le sigma Livesey « s'éloigne du solitaire réfléchi et devient énergique, souriant, courageux et sûr de lui ». Comme l'a écrit un utilisateur de Twitter, « ce mème doit devenir viral pour promouvoir les hommes sigma courageux, qui n'ont pas peur d'agir ».

Dans cet autre article, nous vous partagions dix mèmes de la Russie tsariste (oui, ils existaient déjà !).

