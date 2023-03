«Gloire à la Russie» est un lieu géographique... et il se trouve aux États-Unis!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Alaska, il existe un cap qui glorifie la Russie depuis 1791. Car tel est son nom : Gloire à la Russie. Le cap est situé sur l’île Saint-Matthieu en mer de Béring. Géographiquement, cette île inhabitée appartient aux États-Unis et fait partie de la réserve faunique maritime de l’Alaska.

L’explorateur polaire Gavriil Sarytchev a baptisé le cap Gloire à la Russie en l’honneur du navire sur lequel il a découvert ce lieu géographique.

Cela s’est produit le 14 juillet 1791, lors de l’expédition conjointe de Sarytchev et du navigateur anglo-russe Joseph Billings, capitaine-commandant de la flotte russe. Dans sa jeunesse, il avait participé à la troisième expédition autour du monde de James Cook et, en 1783, il était passé au service de la Russie.

L’expédition Billings-Sarytchev a duré plus de 8 ans, de 1785 à 1793. Au cours de cette période, l’équipe a exploré la partie orientale de la Sibérie, l’océan Arctique, ainsi que la partie nord du Pacifique. Ses membres ont réalisé des descriptions du rivage de la mer d’Okhotsk et de la mer de Béring, des îles Aléoutiennes, de la côte américaine jusqu’à l'île de Kayak et ont découvert l’île Jonas en mer d’Okhotsk.

Aujourd’hui, le nom de Sarytchev est un toponyme que l’on trouve principalement aux États-Unis : il s’agit d’un cap, d’un phare et d’une piste d’atterrissage sur l’île Unimak de l’archipel des îles Aléoutiennes (Cape Sarichef), d’une île au large de l’Alaska, ainsi que d’un détroit situé au-dessus du cap Gloire à la Russie. Le seul site russe portant le nom de l’amiral est un volcan sur les îles Kouriles.

Billings n’est immortalisé que sur les cartes russes : un cap, une lagune et un village de Tchoukotka portent son nom.

Mais le cap Gloire à la Russie, lui, n’a aucun homonyme.

