La Russie a-t-elle réellement été payée pour la vente de l'Alaska?

La légende raconte qu'après la conclusion de l'accord de vente des territoires russes de l'Alaska aux États-Unis, la Russie aurait reçu 7 millions de dollars. Un million et demi serait allé à la banque (située à Londres) pour être converti, tandis que les 5,5 millions restants, sous forme de lingots d'or, auraient été envoyés de la capitale britannique vers Saint-Pétersbourg. Au début du mois de juillet 1868, l'or aurait été chargé sur un navire nommé Orkney. Le 16 de ce même mois, le bateau aurait cependant coulé avant d'avoir pu atteindre la cité impériale russe. Or, la compagnie d'assurance, afin de ne pas payer d'indemnités pour la précieuse cargaison manquante, se serait rapidement déclarée en faillite. La Russie n'aurait donc pas reçu d'argent – c'est ce que dit la légende.

Tout d'abord, même si un navire appelé Orkney existait bel et bien en 1868, il faisait route vers l'Amérique du Sud cette année-là, comme l'a découvert l'écrivain américain Bonnie Loshbaugh. Après 1868, le navire a continué à naviguer, a été mentionné dans le registre de 1871 et ainsi de suite. Par conséquent, toute cette histoire a très probablement été inventée.

Signature du traité d'achat de l'Alaska Getty Images Getty Images

Il est vrai, cependant, que la Russie n'a jamais reçu cette grande quantité d'or. De plus, il aurait été logistiquement très difficile et dangereux de le faire. En 1867, 7,2 millions de dollars représentaient plus de 11 millions de roubles (alors que, par exemple, le budget annuel du ministère russe de la Marine était d'environ 15 millions de roubles à l'époque). Ainsi, au lieu d'expédier l'or des États-Unis ou d'ailleurs, la Russie a décidé de dépenser cette somme à l'étranger.

Un document datant de la seconde moitié de 1868 a justement été trouvé dans les Archives nationales historiques de Russie par le chercheur Alexandre Petrov. Il prouve qu'en effet, la majeure partie de l'argent versé pour l'Alaska a servi à financer les chemins de fer naissants de Russie, par le biais d’achat d’équipements aux États-Unis. « Les 11 362 481 roubles et 94 [kopeks] dus ont été reçus des États nord-américains pour les possessions russes qui leur ont été cédées en Amérique du Nord. Sur ces 11 362 481 roubles et 94 kopeks – 10 972 238 roubles et 4 kopeks ont été dépensés à l'étranger pour l'achat d'accessoires pour les chemins de fer : Koursk-Kiev, Riazan-Kozlov, Moscou-Riazan, etc. Les 390 243 roubles et 90 kopeks restants ont été reçus en espèces ».

Donc, finalement, l'Empire russe a bien reçu de l'argent liquide, mais 390 000 roubles était une somme qui pouvait être facilement transportée dans des bagages, sans qu'aucun navire désigné ne soit impliqué – à l'exception, bien sûr, de ceux qui ont plus tard acheminé les équipements ferroviaires en Russie.

