En images: une Russe sacrée Mrs Universe pour la première fois

La Russe Elena Maximova a remporté le concours international de beauté Mrs Universe, qui s’est tenu à Sofia (Bulgarie) du 30 janvier au 5 février. Il s’agit de la première victoire d’une participante russe à ce concours qui a lieu depuis 2007.

Selon les règles du concours, 120 participantes du monde entier étaient en lice – des femmes mariées, divorcées ou veuves âgées de 18 à 55 ans. Elena a 34 ans et est mère de deux enfants.

Ce n’était certes pas sa première apparition sur un podium devant un jury, mais on peut difficilement la qualifier de participante typique aux concours de beauté.

Une fille du village

Elena est née et a grandi dans une famille nombreuse en Oudmourtie, dans la bourgade provinciale de Guyia qui compte seulement 10 000 habitants. Son père était directeur d’une usine locale.

Son camarade de classe Igor Maximov (un homonyme) raconte qu’à​​ l’école, Elena était discrète, très calme, et qu’on la comparait à une « une souris grise » : nul besoin de dire que sa victoire a surpris tout le monde à Guyia. « À ce que je sache, elle ne faisait pas de danse, de chant ou de mannequinat. C’est juste que nous venons d’un village où il n’y avait pas de clubs de ce genre – c’est la province », a-t-il expliqué.

« Lena s’habillait toujours très simplement, ses vêtements amples ne mettaient jamais en valeur sa silhouette. Et les mecs ne couraient pas après elle non plus... », a-t-il ajouté.

Cette jeune femme modeste a rencontré son futur mari Ilya à l’école. Tous deux sont mariés depuis huit ans, le couple a un fils et une fille.

« Son mari Ilya étudiait en parallèle. Personne ne sait comment ils se sont rencontrés, tout était entouré de mystère, car, encore une fois, elle est très modeste et n’aimait pas exposer sa vie personnelle », explique une camarade de classe.

Cheffe d’entreprise et trois diplômes

« Madame Univers » n’est pas un concours de mannequins classique. Le jury sélectionne les finalistes après que les participantes présentent leur personnalité et leur rôle de mère, et montrent ce qu’elles ont accompli dans la vie. À cet égard, le parcours d’Elena est impressionnant.

Elena a reçu trois diplômes universitaires (dont un master à Londres). Elle vit à Ijevsk, la capitale de l’Oudmourtie, où elle a ouvert un réseau d’écoles de langues et enseigne l’anglais aux enfants.

Elle possède également de nombreux centres d’intérêt : Elena aime les activités de plein air et les voyages. Elle a déjà visité 34 pays et a même obtenu un certificat de plongeuse professionnelle en Australie. Les concours de beauté, explique-t-elle, font également partie de ses passe-temps.

« Presque toutes les petites filles rêvent de participer à un concours de beauté. Je ne suis plus une petite fille. Je suis mère de deux merveilleux enfants, épouse et cheffe d’entreprise. Mais ça ne m’a pas arrêté ! », plaisante Elena.

Afin de devenir participante à Mrs Universe, Elena a remporté le concours Mrs Oudmourtie et a remporté le titre de Deuxième Vice-Mrs Russie - Universe.

