Vers des rames à deux niveaux dans le métro de Moscou

Conjointement avec la Compagnie des chemins de fer de Russie (RZD), le Département des transports travaille sur le concept d’un train à deux niveaux censé s’engager sur le MTsK, cette ceinture centrale de Moscou créée à base d’une ancienne voie de chemin de fer et intégrée au réseau de métro en 2016.

Et si de tels wagons ne sont pas à attendre avant 4-5 ans – temps nécessaire pour étudier et élaborer toutes les composantes économiques et techniques selon le Département des transports, une vidéo d’un concept a déjà été publiée.

« Des exigences strictes pour un niveau de confort élevé et une sécurité des trajets créeront une haute concurrence chez les fabricants. Cela aidera à créer pour le MTsK le train le plus moderne que possible », indique le Département des transports sur son compte Telegram.

