Un nouvel itinéraire piéton long de 15km prend forme à Moscou

Les itinéraires les plus populaires de la capitale russe ont été réunis en un seul espace piéton long de quelque 15km. L’un de ses tronçons passe du quartier d’affaires Moscow-City jusqu’au Kremlin, puis au parc Sokolniki, dans le nord-est de la ville.

Telegram de Sergueï Sobianine

À en juger par la vidéo partagée par le maire de la cité, Sergueï Sobianine, sur sa chaîne Telegram, la deuxième partie longe une rive de la Moskova depuis le stade Loujniki.

Tout au long de l’itinéraire piéton, créé selon le maire afin de rendre les espaces de promenade plus confortables et accessibles à tous les citadins, l’on trouve des parkings, y compris pour des électromobiles, trottinettes et vélos, ainsi que des arrêts de transports dotés de chargeurs et de réseaux Wi-Fi.

Nouveau quartier gastronomique

Située dans le nord-ouest du centre-ville, la place des Trois gares – celles de Kazan, de Iaroslavl et de Leningrad – est un énorme nœud de transports qui voit déferler quotidiennement une vague d’un demi-million de passagers. Or, dans les territoires adjacents, verront bientôt le jour deux nouveaux sites – un musée des transports et un pôle gastronomique, a en outre fait savoir le maire.

Placé sous l’enseigne « Depo. Trois gares », cette zone gastronomique occupera six bâtiments d’une superficie totale de 10 800 m². Outre l’aire de restauration et un pôle d’affaires, il comprendra un ciné-parc, informe l’agence Moskva.

