À quoi ressemblera RZD-City, cet ambitieux nouveau pôle d’attractivité à Moscou?

Si le projet de RZD-City, vaste pôle urbain devant apparaître à Moscou et dont l’instigateur n’est autre que la Compagnie des chemins de fer russes (RZD), a été annoncé peu avant le début de la pandémie, de nouveaux détails portant sur sa conception ont été récemment révélés, informe RIA Novosti.

Ainsi, d’une superficie de plus de 20 hectares, ce nouvel espace de vie adjacent à la gare de Riga, dans le nord de la capitale, comprendra, en plus du siège de la société, des immeubles résidentiels, des centres d’affaires, un complexe médical, un hôtel, ainsi que des sites culturels, de loisirs et sportifs, sans oublier divers aires verdoyantes et piétonnes.

Le clou du projet devrait toutefois être une galerie marchande s’étalant sous une élégante verrière. Afin de respecter la thématique ferroviaire, y prendront place des wagons, reconvertis en kiosques de restauration et de commerce.

De plus, les visiteurs pourront retrouver, au sol, des rails authentiques, le site devant être bâti à l’emplacement du dépôt de fret ferroviaire de la gare.

Cette dernière, quant à elle, conservera son aspect historique, en respect de son statut d’objet du patrimoine.

À noter que le projet a été développé par le bureau d’architectes japonais Nikken Sekkei.

