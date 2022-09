Qui est le joueur de tennis russe Andrey Rublev?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alors que la plupart des athlètes russes sont toujours interdits d'accès à la majeure partie des grands tournois dans le monde, y compris Wimbledon 2022, le monde entier suit de près l'U.S. Open, où deux Russes, Andrey Rublev et Karen Khachanov, ont réussi à se hisser vers le sommet du classement – le premier ayant été stoppé en quarts de finale et le second poursuivant sa course avec, demain, une demi-finale prévue contre le Norvégien Casper Ruud.

Les grands titres d'Andrey Rublev

Julian Finney/Getty Images Julian Finney/Getty Images

Rublev est désormais considéré comme l'un des jeunes joueurs de tennis russes les plus talentueux et déjà l'un des plus décorés. Aujourd'hui âgé de 24 ans, il est devenu en 2014 le premier Russe à remporter Roland-Garros en tant que junior et a été classé numéro 1 mondial dans cette catégorie.

À l'heure actuelle, Rublev est 11e au classement de l'Association des professionnels du tennis (ATP), quittant le top 10 en août dernier pour la première fois depuis 2020. Il compte déjà 10 grandes victoires dans des tournois ATP et il s'est introduit à la fois dans le top 10 et le top 5 du prestigieux classement.

Andrey est passé professionnel en 2014 et a connu sa première saison réussie en 2017. Il est alors devenu un lucky loser à Roland-Garros après avoir perdu trois sets en quarts de finale contre son compatriote, le susnommé Karen Khachanov. Cependant, ensuite, il a performé au Tournoi d'Umag et l'a remporté, obtenant ainsi son premier titre ATP.

AP AP

Sa première apparition à l'U.S. Open remonte également à 2017. Il s'est rendu jusqu'en quarts de finale, mais a été battu par Rafael Nadal. En 2020, il n’est pas non plus parvenu à aller plus loin que les quarts de finale, battu par un autre Russe, Daniil Medvedev.

Rublev a toutefois remporté le Tournoi de Doha 2020 (et, en 2021, a gagné le double avec Aslan Karatsev durant la même compétition). Rublev a également décroché l'or aux Jeux olympiques d'été de Tokyo en 2020 dans le double mixte avec Anastasia Pavlyuchenkova.

En 2022, il est enfin sorti vainqueur du Tournoi de tennis de Dubaï, tandis que l'une de ses toutes dernières victoires a été l'Open de Serbie 2022, où il a surpris tout le monde en battant Novak Djokovic en finale.

Novak Djokovic et Andrey Rublev Nikola Krstic/MB Media/Getty Images Nikola Krstic/MB Media/Getty Images

« Peut-être que mon attitude exigeante est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pu améliorer mes résultats ces derniers temps », déclare Rublev.

Malgré tous ces succès, le jeune homme n'est jamais allé plus loin que les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Presque né sur le court

Alexander Scheuber/Getty Images Alexander Scheuber/Getty Images

Rublev a passé toute son enfance à Moscou sur un court de tennis. Sa mère, la célèbre Marina Marienko, a été l'entraîneur de plusieurs grands joueurs, dont Anna Kournikova. Il s’est ainsi armé d’une raquette pour la première fois à l'âge de trois ans.

Toute la famille d'Andrei est dévouée au sport. Sa sœur a également été joueuse de tennis et est aujourd'hui à son tour entraîneur. Son père possède quant à lui une chaîne de restaurants à Moscou, mais il était auparavant boxeur professionnel.

« Ma vie était sur le court. J'y passais des journées entières, du matin au soir, et il ne s'agissait pas seulement de tennis – tous mes amis étaient là », a un jour déclaré Rublev dans une interview.

David Gray/Getty Images David Gray/Getty Images

En tant que junior, Andrey s'est entraîné avec sa mère, mais, depuis 2016, il se forme surtout à Barcelone avec son entraîneur actuel, Fernando Vicente.

Son principal hobby (en dehors du tennis) est la musique et, en ce moment, il s'essaie à la composition et à l'enregistrement de musique électronique.

Il est également considéré comme l'un des joueurs de tennis les plus élégants et est récemment devenu le visage d'une campagne publicitaire de Bulgari.

Bien qu'il soit un joueur de tennis aussi célèbre (et qu'il ait gagné beaucoup d'argent grâce à ses performances en tournoi), Andrey reste une personne timide et modeste. Il n'est pas très actif sur les réseaux sociaux et n'aime pas se montrer.

Andrey Rublev et Anastasia Pavlyuchenkova Alexeï Filippov/Sputnik Alexeï Filippov/Sputnik

En tant que jeune athlète qui s'entraîne à l'étranger depuis plusieurs années déjà, Andrey admet par ailleurs qu'il se sent un peu seul. Son pays lui manque souvent et il est toujours heureux de voir ses amis et sa famille chaque fois qu'il se rend à Moscou. Cependant, dans une interview, il a admis avoir perdu le sentiment d’être chez soi. Ainsi, chaque fois qu'il se sent seul, il joue simplement au tennis pour se distraire.

