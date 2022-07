Comment vivent les habitants des villages éloignés de la République du Daghestan? (Vidéo)

Russia Beyond

De nombreux habitants de la République du Daghestan, située dans le Caucase russe, en particulier dans ses régions éloignées, conservent le mode de vie tel que le menaient leurs ancêtres. Leurs journées sont remplies de tâches comme l'élevage du bétail et la cuisson des plats traditionnels au four. Et tout cela en admirant une vue imprenable sur la nature locale.