En images: les 25 finalistes du concours Miss Russie 2022

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Violetta Saraïeva, 20 ans, Ekaterinbourg

Cette candidate a le profil le plus polyvalent : musicienne professionnelle (piano) et chanteuse, elle fait de l'athlétisme, du ski et du tir. Pourtant, elle voit son avenir dans l’administration publique, qu’elle étudie.

Anna Rybalko, 18 ans, Rostov-sur-le-Don

Cette jeune femme vient de terminer ses études scolaires et compte devenir journaliste. Quant à sa carrière de mannequin professionnel, elle s’est engagée dans cette voie depuis longtemps et, l’année passée, elle a été élue plus belle jeune fille de Rostov-sur-le-Don. Parmi ses intérêts, elle évoque la lecture et les langues étrangères. En outre, elle a récemment organisé une collecte pour les enfants aux capacités réduites.

Anna Linnikova, 22 ans, Orenbourg

Mannequin professionnel, Anna a collaboré avec des agences majeures japonaises, chinoises, coréennes, indonésiennes, malaisiennes et vietnamiennes. Elle s’intéresse à l’art et l’industrie de la haute couture. Actuellement, elle travaille sur sa propre marque de vêtements pour femmes et a déjà lancé sa collection d’été.

Maria Kouznetsova, 18 ans, Ivanovo

Elle vient tout juste de terminer ses études scolaires, ce qui ne l’empêche pas d’avoir de l’expérience de travail à l’étranger en tant que mannequin. Elle se considère très déterminée et avoue avoir un penchant pour l’art : elle s’intéresse à la littérature, au cinéma, ainsi qu’au théâtre, et joue de la guitare.

Anastasia Sofina, 19 ans, Tcheliabinsk

Cette jeune femme n’a l’air fragile que de l’extérieur : en effet, elle a pratiqué pendant 5 ans l’ARB (acronyme pour « combat de mêlée militaire »), un art martial soviétique, et compte à sa solde une paire de médailles d’or. Cette fille de l’Oural étudie dans une université locale à la faculté de psychologie et pédagogie et est en outre mannequin professionnel.

Iana Galanina, 19 ans, Tcheboksary

Issue d’une famille nombreuse, elle aime depuis l’âge de 8 ans poser devant les caméras et collabore avec des agences de mannequins. Le yoga et la natation sont les deux pratiques auxquelles elle s’adonne pendant ses heures de loisir et qui l’aident à surmonter le stress.

Olga Pynou, 19 ans, Togliatti

Ses amis assurent qu’Olga n’attire pas l’attention que par son apparence. Elle a un esprit vif, sait ce qu’est le dépassement de soi et étudie pour devenir spécialiste en sécurité économique.

Ekaterina Sokolova, 21 ans, région de Sverdlovsk

La jeune femme étudie l’architecture et développe sa petite entreprise – un salon d’extension de cils. Elle ne compte cependant pas s’arrêter là et rêve d'ouvrir un jour un salon à l'étranger. Pendant son loisir, elle aime faire du paddle, danser dans le style high heels dance et faire du mannequinat.

Akoulina Morozova, 19 ans, région de Moscou

Ancienne gymnaste processionnelle, elle n’a pas de pareils en termes de souplesse, ce qu’elle n’hésite pas à exposer lors des sessions photos. Outre ce sport, elle aime, selon ses propres aveux, la lecture et la cuisine.

Anna Atamanova, 18 ans, Nijnekamsk

Ce n’est point le premier concours de beauté de sa carrière : récemment, elle s’est vu attribuer le titre de Miss Kazan. Elle se spécialise par ailleurs dans le marketing sur les réseaux sociaux et étudie la pédagogie de l’enseignement de l’anglais.

Anna Boudaïeva, 19 ans, Tchouvachie

Outre le mannequinat, elle étudie le développement des applications mobiles, fait du basket et du bénévolat dans des asiles pour animaux. En 2020, elle avait déjà reçu le titre de Miss Tcheboksary, et cette année s’est vu sacrer Miss Tchouvachie.

Valeria Beliaeva, 22 ans, Oudmourtie

Elle étudie dans une université prestigieuse à Moscou et s’intéresse à l’écologie, aux technologies vertes et à l’égalité entre les sexes.

Valeria Valouïko, 23 ans, Saint-Pétersbourg

Elle se voit inviter non seulement à des sessions photos et projets créatifs, mais aussi à des conférences scientifiques. Elle est en passe d’obtenir une seconde spécialité universitaire. Déjà diplômée de relations internationales de l’Université économique de Saint-Pétersbourg, elle organise actuellement des événements éducatifs.

Diana Valiakine, 23 ans, région de Penza

Diana est spécialiste en publicité et relations publiques. Elle est diplômée d’art, rêve de visiter tous les pays du monde et de créer sa propre marque de vêtements.

Polina Ivanova, 19 ans, Engels

Cette jeune femme au sourire charmant s’est habituée à atteindre les objectifs fixés – elle est déjà classée en natation, possède un diplôme avec mention d’une école d’art et compte à son actif d’innombrables victoires à des concours de beauté. Elle ne veut toutefois pas lier sa vie seulement au mannequinat, si bien qu’elle étudie la sécurité économique.

Iana Kroutitskikh, 18 ans, Emanjelinsk

Elle a obtenu son premier titre à l’âge de 8 ans, quand elle a été sacrée Miss Charme 2011. Elle sait en outre chanter, a fait de la chorographie et du théâtre. Après 8 ans d’école d’art, elle est entrée à l’Institut de culture de Tcheliabinsk.

Anna Semenovykh, 21 ans, Tatarstan

À 21 ans, Anna est déjà manager dans l’événementiel et visagiste diplômée. Elle adore le hockey sur glace et anime un show populaire qui y est dédié.

Veronika Faïerovitch, 22 ans, Penza

Diplômée en hôtellerie, elle rêve de lancer son business dans ce domaine. En outre, elle a une formation musicale, elle est pianiste.

Daria Nemaïeva, 19 ans, région de Khabarovsk

Elle aime autant la science que la beauté. Elle étudie les technologies biomédicales et travaille comme styliste dans un salon de beauté. Elle veut à l’avenir unir ses deux passions et lancer la production de ses propres cosmétiques de soin.

Elizaveta Mitz, 18 ans, région du Primorié

Elle étudie la linguistique d’affaires et songe à devenir spécialiste dans le domaine des communications interculturelles. Ce n’est pas sa première participation à un concours de beauté : en 2020, elle a déjà été sacrée plus belle jeune fille du Primorié.

Kristina Sakharova, 20 ans, Moscou

Elle songe à une maison au bord de la mer et progresse dans ce sens : elle étudie les fondements de la publicité et du marketing et développe des marques. Elle est engagée dans le mannequinat depuis l’âge de 13 ans.

Ksenia Strelkova, 21 ans, Perm

Elle conjugue le sens des responsabilités de douanière avec l’énergie d’une DJ, et considère que ce mélange est son point fort.

Liaïsan Taguirova, 22 ans, Kazan

Miss Kazan 2021 peint des portraits, étudie l’allemand et fait depuis récemment de l’équitation. Elle rêve d’ouvrir un jour un café où seront exposés ses tableaux.

Anastasia Evmenenko, 19 ans, Yalta

Étudiante à l’Université économique Plekhanov, elle aime un mode de vie actif : elle fait de la boxe, du golf, du ski et de la randonnée. En outre, elle sait cuisiner et jouer du piano.

Natalia Pavlova, 19 ans, Tver

Miss Tver 2021 et mannequin chevronnée, elle enseigne dans une école de mannequinat. Pendant son temps libre, elle s’adonne à l’histoire, aux échecs et au wakeboard.

Dans cet autre article, nous vous proposions un retour en images sur le tout premier concours de beauté d’URSS.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.