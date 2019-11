Les plus beaux mannequins russes de Victoria's Secret

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Kate Grigorieva

Getty Images Getty Images

Cet ancien ange est né dans la petite ville d’Olenegorsk (1 800 km au nord de Moscou). En 2012, elle est arrivée deuxième lors de l’émission Top Model Russie. En 2014, elle a participé pour la première fois au show Victoria’s Secret, et en 2015, elle était la seule Russe du podium.

Grigorieva devait également défiler en 2017 à Shanghai, mais les autorités chinoises ont refusé sans explication de lui délivrer un visa.

On ne l’a pas revue vêtue de ses ailes depuis, mais elle continue de poser pour Vogue et d’autres magazines de mode. En 2018, elle s’est mariée avec Anton Shounine, le gardien de but du FC Dynamo Moscou.

Irina Sharipova

Getty Images Getty Images

Cette brune sulfureuse est née en Ouzbékistan d’une mère célibataire (elle n’a jamais vu son père) avec qui elle a vécu jusqu’à ses sept ans, avant de rejoindre sa grand-mère au Tatarstan.

Alors qu’elle étudiait la mode à l’Institut technologique de Kazan, elle a remporté le titre de Miss Tatarstan en 2010, et est devenue la même année première dauphine de Miss Russie. Elle a aussi représenté la Russie au concours de beauté Miss Monde où elle a terminé dans le top 25. Suite à cette expérience, elle est signée à l’agence Women Management. En 2014, Irina a pris part au défilé Victoria’s Secret et ouvert celui de Dolce & Gabbana à Milan.

Lire aussi : Ces mannequins russes hors-normes qui font fi des stéréotypes

Valery Kaufman

Getty Images Getty Images

En 2016, les anges Kate Grigorieva et Valery Kaufman (ex-petite-amie de Jared Leto) ont défilé ensemble.

D’après models.com, on sait peu de choses sur ce top-modèle qui figure parmi le classement des 50 des meilleurs mannequins au monde. Née à Moscou, Valery s’est dès l’enfance passionnée pour la danse, et en 2010, elle a commencé à envoyer ses photos à des agences de mannequins new-yorkaises. Elle a rapidement été contactée pour participer au défilé Tom Ford, puis a enchaîné les couvertures de Vogue et les publicités pour Chanel, Dior, Valentino et d’autres marques.

La dernière fois qu’on a vu Valery, c’était au défilé Balmain, à Paris, au mois de septembre.

Vitalina Sidorkina

AFP AFP

Vitalina n’était qu’une enfant lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle souhaitait devenir mannequin. Après le collège, elle s’est inscrite dans une école de mannequinat avec une amie. À 13 ans, elle a signé chez Cherie Models et son premier contrat a été au Japon.

En 2013, Sidorkina a participé aux fashion weeks de New-York et de Paris et, deux ans plus tard, a fait son apparition sur les catwalks de Victoria’s Angel. Plus tard, elle s’est mariée avec l’homme d’affaires italien Valerio Morabito, avec qui elle aura une fille.

Anna Vyalitsyna

AFP; Getty Images AFP; Getty Images

Les tabloïds font état d’une brève relation entre Anna Vyalitsyna et Leonardo DiCaprio, puis d’une autre de deux ans avec Adam Levin, le chanteur du groupe Maroon 5.

En 2015, le top-modèle a donné naissance à une fille, Alaska, dont le père n’est autre qu’Adam Cahan, vice-président senior de Yahoo.

Elle a défilé trois fois en tant qu’ange Victoria’s Secret, en 2008, 2010 et 2011.

Lire aussi : Sept mannequins russes qui ont l’avenir devant elles

Natasha Poly

Getty Images Getty Images

Le véritable nom de Natasha est Polevchtchikova, mais elle a voulu le rendre plus prononçable et l’a changé pour Poly.

À l’âge de 15 ans, elle a participé au concours moscovite New Model Today et s’y est classée deuxième. Aux cours des années 2004 et 2005, elle a pris part à 54 défilés. Depuis, elle est devenue l’une des mannequins les plus populaires au monde en s’illustrant notamment pour la promotion des produits Victoria’s Secret. L’édition française du magazine Vogue la place d’ailleurs dans les 30 meilleurs mannequins des années 2000.

En 2011, elle s’est mariée à l’homme d’affaires néerlandais Peter Bakker, union qui donnera naissance à deux enfants.

Irina Shayk

Global Look Press; Getty Images Global Look Press; Getty Images

Ce mannequin né dans une famille de mineurs dans la région de Tcheliabinsk (Sud de l’Oural), en Russie, a d’abord été connue pour ses relations avec Cristiano Ronaldo, puis Bradley Cooper. C’est d’ailleurs lors d’un défilé que son ventre arrondi lui a volé la vedette, les tabloïds commençant à évoquer sa grossesse. En mars 2017, confirmation de ces rumeurs a été faite, l’acteur et l’ange ayant eu une petite fille.

Toutefois, en 2019, le couple a annoncé sa séparation. Les fans de la mannequin ont suspecté Bradley Cooper de l’avoir trompée avec Lady Gaga, ce qui a donné lieu à une vague sans précédent de commentaires sur le compte Instagram de la chanteuse. Quant à Irina, elle n’a pas perdu de vue son travail : en septembre, elle a défilé pour Versace et Isabel Marant, et joué dans une publicité pour un parfum de Jean-Paul Gaultier.

Dans cet autre article, de célèbres femmes russes partagent leurs secrets pour entretenir leur beauté.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.