Ivan est-il réellement le prénom le plus populaire de Russie?

Ce prénom semble incarner la Russie. Pour un étranger, il pourrait paraître qu'une bonne moitié de la population masculine de Russie s'appelle Ivan. Néanmoins, la réalité est bien plus complexe.

L'ultime héros russe

Le fait qu'Ivan semble être le prénomle plus russe de tous est l'un des stéréotypes les plus répandus sur le pays. Bien qu'Ivan ne soit techniquement pas un prénom russe, on peut dire qu'il est populaire en Russie depuis des siècles.

Sa forte présence dans la culture populaire pourrait en partie expliquer sa popularité. De manière générale, le prénom Ivan est omniprésent dans la culture et l'histoire russes. Les Ivan abondent notamment dans les contes populaires.

Ivan s’avère être un héros indispensable du folklore russe. Il s'agit d'un nom « bouche-trou », ce qui signifie que le prénom en soi a peu d'importance par rapport au contexte du conte.

« Il était une fois un tsar qui avait trois fils. Le cadet s'appelait Ivan », commence un célèbre conte populaire russe intitulé Ivan Tsarévitch et le loup gris.

Ivan l’Idiot est un autre héros récurent des contes populaires russes. Dans la tradition, il est dépeint comme un jeune homme simple d'esprit, mais chanceux, qui agit souvent à l'encontre du bon sens, mais qui finit néanmoins par réussir.

Les Ivan abondent également dans la littérature classique russe. Des écrivains célèbres et des personnages notables portent ce prénom. Il y a La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï, Oncle Vania de Tchekhov (Vania est le diminutif d’Ivan) et Un jour dans la vie d'Ivan Denissovitch de Soljenitsyne, pour n'en citer que quelques-uns.

L'influence de l'Église

Il existe une autre explication au fait qu'Ivan ait toujours été un prénom aussi courant en Russie.

Avant la révolution russe, l'Église encourageait les gens à baptiser leurs enfants d'après des saints orthodoxes, qui avaient chacun leur propre fête dans le calendrier. Or, étant donné qu’il y a plus de saints nommés Jean (dont l’équivalent russe est Ivan) qu'autre chose, la popularité de ce prénom s'est naturellement considérablement accrue.

Ainsi, tout comme Jean est l'un des prénoms les plus populaires en France, Ivan – le prénom qui a les mêmes racines – est très courant en Russie. Les deux, Jean et Ivan, ont la même signification : « Dieu a fait grâce ».

Cependant, malgré la folle popularité de ce prénom au fil des années, il n'est en aucun cas le prénom masculin le plus populaire en Russie. Au cours des 20 dernières années, Alexandre est arrivé en tête de la liste des prénoms masculins les plus prisés dans le pays, suivi, en 2020, par Mikhaïl, Maxim, Artiom, et enfin Ivan.

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi les Russes ont besoin de 3 prénoms et comment les utiliser.

