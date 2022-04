«Chaque fois que je pars, je veux y revenir aussitôt»: récit d'un Américain épris de la Russie

Kristian Fors est un Américain de Los Angeles, en Californie, et il est étudiant en master à l'Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO). Après avoir développé un amour profond pour la culture russe à travers la littérature classique, il a effectué un séjour d'études à Saint-Pétersbourg et a finalement décidé de s'inscrire dans une université moscovite. Dans cet article, il explique les origines de sa plongée dans le monde russe et ses réflexions sur son expérience.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Si vous êtes un jour en crise, par exemple si vous êtes au Yémen et que vous devez faire savoir aux gens que vous êtes un ami du peuple tchétchène, dites simplement ce mot et ils sauront que vous êtes un frère ».

En tant qu'étudiant à Moscou, j'ai eu l'occasion de voyager un peu en Russie et ce sont les derniers mots que notre guide touristique nous a laissés, à mon ami et moi, alors que nous faisions nos adieux dans le centre de Grozny, en Tchétchénie. À ce jour, je ne comprends pas nécessairement comment le mot qu'il nous a enseigné pourrait nous aider au Yémen, mais j'ai néanmoins apprécié la sincérité de ses paroles.

Notre guide était l'ami d'un ami d'un ami qui venait de nous faire visiter les montagnes tchétchènes pendant une journée entière. Il nous avait emmenés du centre de Grozny pendant des heures dans la nature sauvage et nous avait montré des rivières, des montagnes et des vallées. Il nous avait fait découvrir la cuisine du Caucase et nous avait très bien nourris. Et, le plus surprenant, c'est que, même s'il dirige sa propre agence de voyage, il a fait tout cela gratuitement.

Nous étions en Tchétchénie en tant qu'invités, et dans le Caucase, cela veut dire quelque chose.

En tant qu'Américain, ce type de comportement était littéralement inimaginable pour moi. Cependant, en vérité, presque tout ce que j'ai rencontré en Russie était inimaginable à mes yeux.

Mes expériences en Tchétchénie, ainsi que dans de nombreuses autres régions de Russie, sont la raison pour laquelle j'aime tant ce pays. Des montagnes du Caucase aux ruelles dostoïevskiennes de Saint-Pétersbourg, la Russie est un pays rempli de diversité et de joyaux cachés qui attendent d'être découverts.

Et, bien sûr, si vous voulez apprendre ce fameux mot, vous devrez aller en Tchétchénie par vous-mêmes !

Kristian et son ami dans les montagnes de Tchétchénie Archives personnelles Archives personnelles

Comme la plupart des garçons américains, je me suis toujours intéressé à la Russie. La chute de l'Union soviétique a laissé un impact durable sur la culture populaire américaine, un héritage qui a attiré mon attention en tant que garçon grandissant aux États-Unis au début des années 2000. Même si je n’ai pas vécu à l'époque de l'URSS, les images présentées dans nos jeux vidéo, nos livres et nos médias me faisaient rêver de ce qu'était la vie alors, peuplant mon imagination d'images d'hommes soviétiques portant des coiffes de fourrure sur la place Rouge. Mon intérêt s'est transformé en une passion plus concrète au fil des ans, après que mon professeur d'anglais au lycée m'a incité à me plonger dans la littérature russe et que j'ai commencé à lire les œuvres de Tolstoï et de Dostoïevski.

Dans le système universitaire américain, les étudiants peuvent s'inscrire à tous les cours qu'ils veulent, même s'ils ne correspondent pas à leur domaine d'études. Ainsi, même si j'étais étudiant en économie à l'université, j'ai décidé de m'inscrire à un cours d'introduction à la langue russe et c'est là que ma passion pour la Russie a commencé à devenir incontrôlable.

Je me souviens très bien du moment où je suis entré dans mon premier cours de russe et que notre professeur nous a salués par « ZDRAVSTvouïtié » (Здравствуйте, bonjour) et que mon visage s'est effondré, me demandant dans quoi je m'étais embarqué.

Ayant déjà appris le suédois, une langue qui ressemble un peu à l'anglais, j'ai immédiatement su qu’étudier le russe ne serait pas une promenade de santé. Néanmoins, j'étais intrigué par le défi et étais obsédé par la maîtrise de cette langue. En fait, je me suis tellement dévoué à son apprentissage et me suis tant intéressé à la culture qu'après seulement un semestre, j'ai décidé de l'étudier à l'étranger, à Saint-Pétersbourg.

Lire aussi : Quelles erreurs linguistiques font enrager les Russes?

En immersion

Arriver en Russie, pour moi, c'était comme aller dans un pays de fiction. Imaginez le Poudlard de Harry Potter. Il s'agit d'un lieu de fiction que vous ne pouvez imaginer visiter. C'est un lieu qui n'existe que dans votre tête et votre imagination. Imaginez maintenant que vous ayez soudainement l'occasion d'aller à Poudlard. C'est ce que j'ai ressenti en arrivant en Russie pour la première fois. Tout à coup, alors que mon avion descendait vers Saint-Pétersbourg, les hauts immeubles soviétiques emblématiques que je n'avais vus qu'en photo sont apparus devant mes yeux, j'ai réalisé que j'étais réellement en Russie.

À mon arrivée, j'ai été escorté par l'administration de l'université jusqu'au dortoir, un complexe de béton gris gardé par plusieurs « babouchkas » (grands-mères) et qui est clairement un vestige de la période soviétique. Le lendemain matin, alors que je me promenais dans les rues enneigées de Saint-Pétersbourg, j'ai été accueilli par une société dépourvue de tout sourire ou de toute émotion ouvertement manifestée, une culture qui semblait différente à tous points de vue de celle de ma terre natale, la Californie.

L'un des plus grands chocs culturels pour moi a été lorsque le réseau d'étudiants Erasmus de l'université d'État de Saint-Pétersbourg a organisé une fête avec « boissons à volonté » dans une datcha (maison de campagne) dans la nature russe. C'était littéralement insondable pour moi, car aux États-Unis, on ne trouverait jamais d'alcool lors d'un événement associé à une université.

À Saint-Pétersbourg dans le cadre d'un échange en 2020 Archives personnelles Archives personnelles

J'ai vraiment vécu une expérience incroyable lors de mon programme d'échange à Saint-Pétersbourg.

Les Russes que j'ai rencontrés étaient si « bruts » et tout le monde semblait si réel. Il n'y avait pas de politiquement correct ou de petites conversations vides de sens. Les Russes étaient prêts à discuter de tout et de rien.

J'ai littéralement entendu des Russes demander à des étrangers, qui sont plus enclins à mener des discussions futiles : « Pourquoi parlez-vous sans rien dire ? ».

Il y a une certaine authenticité qui s'exprime dans le style de vie russe que j'adore, et qui est illustrée par le fait que les Russes ne sourient que s'ils le pensent vraiment. Si un Russe vous aime, vous le saurez, et de même, s'il ne vous aime pas, vous le saurez certainement !

Devant l'Ermitage à Saint-Pétersbourg Archives personnelles Archives personnelles

J'ai réalisé que j'avais découvert des gens que j'aimais vraiment et ne me sentais pas prêt à laisser derrière moi tous mes nouveaux amis et mes nouvelles compétences linguistiques. Je n'étais pas encore prêt à quitter la Russie.

« Le Harvard de Russie »

Après mon retour, j'ai fait une demande de master en Russie et me suis inscrit à l'Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO), une université que l'homme d'État américain Henry Kissinger considérait comme le « Harvard de Russie ».

Je savais que le MGIMO avait une grande réputation en Russie, mais je ne comprenais pas bien ce que cela signifiait.

Après mon atterrissage à Moscou, sur le chemin du dortoir, mon chauffeur de taxi, qui était originaire du Kirghizstan, et moi avons commencé à parler. Il m'a répété « MGIMO, bien joué ! » à plusieurs reprises, probablement une vingtaine de fois. C'est à ce moment-là que j'ai su que mon expérience allait être incroyablement unique.

Devant l'Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO) Archives personnelles Archives personnelles

Après avoir atteint le MGIMO et être entré dans l'université pour la première fois, j'ai été choqué de voir que de nombreux étudiants masculins portaient un costume et une cravate. C'était un contraste frappant avec les universités des États-Unis, où les étudiants portent souvent un pantalon de survêtement ou même un pyjama (!!) pour aller en cours. J'ai également été étonné de voir des véhicules diplomatiques s'arrêter fréquemment devant l'université. De nombreux étudiants se rendaient à l'université dans des Mercedes-Benz Classe G noires, comme sorties d'un film de James Bond.

En étudiant au MGIMO, j'ai vraiment eu l'impression d'être plongé dans un monde caché, le monde de l'élite russe, un monde que quelqu'un né à Los Angeles n'était pas censé voir.

Lire aussi : Les dix meilleurs podcasts pour les étudiants en langue russe de tous niveaux

La diversité de la Russie

Si mon expérience à Saint-Pétersbourg m'a permis de me familiariser avec l'image traditionnelle de la Russie qu'ont la plupart des Américains, mon séjour à Moscou m'a offert l’opportunité de découvrir la diversité de la Russie et de cette partie du monde.

Lors de la journée d'accueil de l'université, j'ai rencontré des personnes venant de dizaines d'endroits dont la plupart des Américains n'ont jamais entendu parler. Alors que je déambulais parmi les stands des clubs d'étudiants, ceux-ci m'invitaient à goûter des plats provenant des différentes républiques de Russie, comme la Tchétchénie et la Kalmoukie, ainsi que d'autres pays de l'ancienne Union soviétique.

Je dois imaginer que « S'il vous plaît, goûtez notre tarte ossète » est une phrase qui ne serait jamais prononcée dans une université occidentale.

Cette diversité n'est toutefois pas exclusive à l'université et s'applique plus généralement à Moscou dans son ensemble. Dans la capitale russe, l’on trouve en effet des gens et des restaurants du monde entier, même d'endroits comme le Turkménistan et la Corée du Nord. Mes amis et moi nous sommes efforcés d'essayer plusieurs de ces cuisines différentes. Quand vous êtes à Rome, mangez comme les Romains, et quand vous êtes à Moscou, mangez comme un Turkmène.

Dans un restaurant turkmène de Moscou Archives personnelles Archives personnelles

C'est en étant exposé à une telle diversité que j'ai développé un intérêt pour les régions moins fréquentées de la Russie, comme le Daghestan et la Tchétchénie. Bien que le département d'État américain déconseille aux citoyens des États-Unis de s'y rendre et que la plupart de mes amis, russes et étrangers, m'aient prévenu que je risquais d'être tué ou enlevé dans le Caucase, j'ai décidé d'embrasser l'esprit d'aventure et d'y aller tout de même.

Or, lorsque mon ami et moi avons été accueillis par un portrait massif de l'ancien dirigeant tchétchène Akhmad Kadyrov sur le côté de l'aéroport de Grozny, j'ai su que nous n'étions plus dans la Russie à laquelle j'étais habitué.

L'aéroport de Grozny, Tchétchénie Archives personnelles Archives personnelles

J'aime que la Russie ait des endroits comme la Tchétchénie et le Daghestan. J'aime le fait que, dans un même pays, l’on puisse faire l'expérience de tant de cultures et de peuples différents.

La Russie est un joyau culturel préservé

L'une des choses que j'aime le plus en Russie est la préservation de sa culture par rapport au reste de l'Europe. Moscou, et la Russie en général, est véritablement le centre de son propre sous-système régional et de sa sphère civilisationnelle. Cette sphère coexiste avec l'Occident et est largement indépendante de l'influence de ce dernier.

Je pense que cela est parfaitement illustré par un épisode amusant que j'ai vécu avec un chauffeur de taxi du Kazakhstan. À Moscou, il y a une chaîne de restaurants d'Asie centrale appelée Tchaïkhona, qui compte de nombreux établissements dans la capitale. Alors que nous roulions, il m'a demandé : « Aux États-Unis, avez-vous Tchaïkhona ? ». J'ai souri en réponse et ai dit : « Absolument pas ».

Évidemment, nous n'avons pas de chaînes de restaurants d'Asie centrale aux États-Unis, mais le fait que cet habitant de Moscou ne le savait pas donne une idée du gouffre civilisationnel entre les deux mondes.

La Russie est vraiment une sphère culturelle préservée et en tant que voyageur cherchant constamment à trouver l'authenticité, j'adore cela.

Devant la place Rouge à Moscou Archives personnelles Archives personnelles

J'ai maintenant passé près de deux ans en Russie et dans d'autres parties de l'Europe de l'Est et cela a vraiment été l'aventure de ma vie. Je ne sais pas si je pourrai un jour me convaincre de quitter la Russie, car chaque fois que je pars, même pour une semaine, je veux y revenir aussitôt.

Peut-être devrai-je passer ma vie en Russie juste pour finir d'apprendre les particularités de la grammaire russe !

Blagues à part, ces deux dernières années ont été vraiment instructives et je recommande vivement à toute personne ayant ne serait-ce qu'une once de curiosité pour la Russie d'envisager d'y étudier. Faire un séjour d'études à l'étranger est une chose, mais c'en est une autre de s'inscrire pleinement dans une université russe et de s'intégrer complètement au système éducatif. C'est une expérience qui ouvre les yeux et qui donne accès à des connaissances et à des éléments culturels qui vont bien au-delà d'un échange Erasmus.

Néanmoins, où que ma carrière me mène, que ce soit en travaillant en Russie, avec des Russes ou sans aucun rapport avec la Russie, je suis entièrement satisfait de ma décision de retourner en Russie pour mon master. Je serai toujours heureux d'avoir étudié au MGIMO, je suis très fier de l'université elle-même et j'aurai toujours le plus profond respect et amour pour le peuple russe.

Dans cet autre article, des habitants du Maghreb expliquent leur choix d'apprendre le russe.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.