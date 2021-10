Les dix meilleurs podcasts pour les étudiants en langue russe de tous niveaux

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Niveau débutant

Ce podcast constitue un point de départ idéal pour les personnes qui entament leur apprentissage du russe. Dans les nombreux épisodes, l'enseignante, Alice Val, lit des textes simples sur des sujets variés en anglais avec des insertions de mots russes. À la fin de chaque podcast, l'étudiant apprend de nombreux mots que les Russes utilisent fréquemment dans les conversations de la vie réelle. La diction de la narratrice est lente et répétitive, ce qui rend ce podcast idéal pour les débutants absolus.

Les auteurs de ce podcast promettent d'enseigner aux étudiants les bases de la langue russe à l'aide de « leçons vidéo courtes et faciles à suivre ». Le cours couvre divers sujets, des salutations aux présentations en passant par les chiffres, etc. Bien qu'il soit moins approfondi que Fluentli, il est néanmoins capable de fournir des bases à une personne qui n'a jamais étudié le russe auparavant. Si Fluentli ou d'autres podcasts vous semblent trop longs, One Minute Russian constituera donc une alternative concise et appropriée.

Ce podcast se compose de 30 épisodes qui présentent aux apprenants les bases de la langue russe. Les auteurs utilisent des techniques de reconnaissance de modèles et d'apprentissage contextuel pour enseigner la langue. Chaque épisode est transcrit et disponible au format PDF. En bonus, chacun est également accompagné d'exercices à télécharger.

Niveau intermédiaire

Ce podcast est excellent en termes de couverture des sujets liés à la Russie. La vie en URSS, le ballet russe, les écrivains nationaux, les dessins animés, les villes et le jour de la Victoire – tout y passe. Le podcast Slow Russian semble ne laisser aucun sujet de côté. Chaque épisode est en outre accompagné d'une transcription en russe et en anglais.

L'auteur de ce podcast, mis à votre disposition par le journal The Moscow Times, approfondit des sujets d'intérêt divers. Au fil des épisodes, l'animatrice, journaliste et traductrice Michele Berdy jette en effet un regard furtif sur divers aspects de la vie professionnelle et personnelle en Russie, de son expérience en tant qu'interprète simultanée aux phrases utilisées pour décrire les différents stades d'intoxication alcoolique en russe. Le langage de certains épisodes peut sembler assez compliqué pour les utilisateurs de niveau intermédiaire, mais les insertions en russe sont souvent trop courtes pour placer le podcast dans le groupe de niveau supérieur.

Cet excellent podcast aborde toutes sortes de thématiques, des récentes élections à la Douma d'État aux voyages en Russie, en passant par la vaccination contre la Covid-19 dans le pays. L'animateur entre dans les détails, mais il le fait à un rythme lent et dans un russe facile à comprendre. Ainsi, les auditeurs ont la possibilité de découvrir des sujets complexes liés à la Russie sans craindre de se perdre dans un vocabulaire inconnu.

L'animateur de ce podcast se contente d'enseigner le russe… en russe uniquement. Aucun anglais n'est utilisé ici pour faciliter le processus d'apprentissage. Cependant, son discours est lent et facile à comprendre. La sélection des sujets est vraiment complète, avec plus de 300 épisodes au total.

Niveau avancé

Ce podcast comprend une série d'interviews de russophones non natifs par un locuteur de naissance, couvrant toutes sortes de sujets, depuis les raisons pour lesquelles les étrangers apprennent le russe jusqu'à leur expérience de la vaccination dans le pays. Certains épisodes traitent de thèmes très inhabituels, comme par exemple « Les étrangers et la prison russe ». Un niveau avancé de russe peut être nécessaire pour bien saisir la richesse du contenu.

Lorsque les bases de la langue sont acquises, il est peut-être temps d'affiner votre capacité à utiliser des expressions idiomatiques, des phrases rarement utilisées et de l'argot, afin que votre discours sonne distinctement russe. C'est ce que propose le podcast Very Much Russian : il passe en revue d'innombrables mots et expressions que vous ne trouverez pas dans votre manuel de russe ordinaire.

L'auteur de ce podcast affirme que ses auditeurs vont « muscler leur discours » en un rien de temps. Elle abandonne volontairement les règles et les explications et se lance dans des monologues sur différents sujets. Le podcast est disponible sur toutes les grandes plateformes et vous pouvez également soutenir la créatrice sur Patreon.

