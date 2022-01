En images: ce photographe dévoilant la province de Russie dans toute son authenticité

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pour Roman Gostev, un designer graphique de 37 ans originaire de la ville sibérienne de Nijnevartovsk, la photographie n'est rien d'autre qu'un divertissement, mais il a réussi à rassembler une collection unique de clichés représentant la véritable province et ses habitants.

Gostev ne s'est jamais considéré comme un photographe, jusqu'à ce que son travail exige qu'il commence à utiliser son appareil photo.

« Je suis designer graphique. J'ai dû sortir et prendre des photos d'objets afin de créer une publicité extérieure. Au début, l'environnement n'était pas digne d'attention. Je ne m'en souciais pas. Je marchais dans la rue et je ne remarquais rien. Mais, à un moment donné, certaines choses ont commencé à attirer mon attention. J'ai commencé à essayer de les photographier », raconte-il.

Gostev dit qu'il n'a pas d'objectifs artistiques spécifiques. Par conséquent, toutes ses photographies sont purement improvisées.

« Je photographie l'environnement urbain, quelque chose d'accessible pour une personne normale. Je me suis juste fait une règle de prendre mon appareil photo avec moi tous les jours. Je compte sur le hasard », dit-il.

La plupart des photographies de Gostev sont prises à Nijnevartovsk, où il vit et travaille, mais le photographe amène également son appareil photo à d'autres endroits.

« L'année dernière, mon collègue est allé en Extrême-Orient pour acheter une voiture. Je suis allé avec lui. Si c'est le temps des vacances, je prends toujours mon appareil photo avec moi. J'y ai trouvé des endroits [et des gens] hauts en couleur », témoigne-t-il.

Ainsi, en chemin, certains individus et lieux ont été capturés par l'objectif de Gostev. Un vendeur qui fume au-dessus d'un seau vide dans une station-service éloignée, des villageois allongés sur un banc vêtus de vêtements défraîchis – ces clichés transmettent mieux que jamais la vision du photographe. Cependant, leur auteur met en garde contre les généralisations sur les personnes qui habitent dans la province russe.

« On ne rencontre plus beaucoup de gens comme ça à Nijnevartovsk, tout le monde ressemble à un citadin moderne. Cependant, il y a encore un tel phénomène par endroits, les gens de notre province peuvent être comme ça. Ils se démarquent de l'environnement que je vois dans ma vie quotidienne. Mes yeux sont immédiatement attirés par eux et je les photographie. Tout se passe rapidement. Je ne peux pas dire que je prends des photos de provinciaux typiques », dit-il.

Gostev conseille aux étrangers souhaitant visiter sa région ou tout autre arrière-pays de la Russie de se préparer à la curiosité des résidents locaux, même s'il s'agit le plus souvent d’une curiosité bienveillante.

« De plus, habillez-vous chaudement », s’exclame le photographe en plaisantant à moitié.

