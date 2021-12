En images: ces lieux lointains mais cosy que vous ne verrez qu’en Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pour Alex A., tout a commencé avec une seule photo. Il l'a appelée « Petit-déjeuner sur le balcon ». La photo n'était pas un cliché typique d'Instagram avec des croissants sur une assiette et la Tour Eiffel en toile de fond. Pourtant, Alex a été captivé.

« Je suis tombé dessus sur Instagram par hasard et cela m'a fait une très forte impression. Je voulais que le plus grand nombre de personnes possible la voient. C'était comme si la photo disait : "Le confort est partout où vous le créez". Le même jour, le compte Ouïoutnye Ebenia (qui se traduit grossièrement par "endroits douillets lointains et flippants") était créé », explique Alex, l'un des deux propriétaires et gestionnaires anonymes de ce compte Instagram très populaire.

Au moment de la rédaction de cet article, ce compte, publiant des photos cosy d'endroits perdus en Russie, comptait 294 000 adonnés, même si, au départ, les propriétaires n'en ont fait la promotion qu'auprès de leurs amis et connaissances.

« Nous avons envoyé des invitations à nos amis, qui ont à leur tour envoyé des invitations à leurs amis. Les gens ont aimé notre contenu, ont commencé à le rediffuser et c'est ainsi que les choses ont évolué », décrit Alex.

Les propriétaires du compte postent des photos de différents créateurs et photographes, indiquant les auteurs lorsqu'ils sont connus et demandant au public de les aider à les identifier lorsqu'ils ne le sont pas. Cela garantit la meilleure variété de lieux et une grande diversité esthétique.

« Peu importe l'équipement utilisé pour prendre la photo. Vous pouvez passer des heures à choisir un angle, un éclairage, à prendre des photos avec un appareil coûteux et obtenir un très bon cliché, ou vous pouvez prendre une photo sur votre téléphone et obtenir un chef-d'œuvre. C'est là toute la beauté de la chose », déclare Alex, qui surfe régulièrement sur Internet à la recherche de nouveaux fabuleux clichés d'isolement douillet en Russie.

L'esthétique des izbas russes, des villes délabrées et des hivers glaciaux attire en réalité des adeptes du monde entier et de profils très divers.

« Notre public est incroyablement diversifié. De jeunes informels à des enseignants respectables des universités de la capitale. L'un de nos abonnés favoris et actifs est une femme de 70 ans qui travaille comme responsable d'une bibliothèque quelque part dans l'Oural ».

« La plupart de nos abonnés sont Russes, mais nous recevons presque tous les jours des messages des quatre coins du monde. Les abonnés d'Amérique du Sud et d'Australie sont particulièrement actifs, pour une raison que nous ignorons. Les gens nous envoient leurs photos de l'architecture, du mode de vie et de la nature locaux. Bientôt, nous allons faire une grande publication sur les endroits confortables et lointains du monde entier. Il y a beaucoup de choses à voir là-bas aussi ! ».

Tout comme les abonnés de son compte, Alex est en outre fasciné par la campagne.

« Le thème de la campagne russe est particulièrement populaire parmi les résidents des grandes villes. Certains résidents sont venus en ville depuis des trous perdus similaires et éprouvent, avec le temps, des sentiments de nostalgie, tandis que d'autres, au contraire, ne sont jamais allés "au-delà du troisième anneau" [une référence à la voie circulaire autour du centre de Moscou situé entre l'anneau des Jardins au centre-ville et le périphérique de Moscou] et ils trouvent cela exotique, incroyablement loin de leur vie habituelle. C'est en venant à la campagne que les gens peuvent arrêter le temps pour un moment : pour "respirer", faire une pause dans le rythme urbain effréné. Aujourd'hui, cela manque à beaucoup de gens », conclut-il.

Dans cet autre article, découvrez comment un photographe se porte en défenseur des datchas soviétiques, cet héritage sous-coté.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.