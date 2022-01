Le portable avant la nourriture: sans quoi les Russes n’imaginent-ils pas leur quotidien?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le travail, voilà ce qui arrive en première position du classement des choses sans lesquelles les Russes ne pourraient imaginer une journée ordinaire, selon un récent sondage du Centre panrusse d’étude de l’opinion publique (VTsIOM). Une enquête aux résultats parfois surprenants, que nous vous détaillons ici.

Les participants ont en effet dû répondre à une unique et simple question ouverte portant sur les trois éléments du quotidien dont ils ne pourraient se passer. Or, si l’activité professionnelle arrive avec une bonne longueur d’avance (31% des sondés l’ont mentionnée), viennent ensuite les proches, famille et amis (15%), juste devant… le téléphone portable et autres gadgets (13%).

Ces appareils parviennent ainsi à se hisser même devant la nourriture (10%), ainsi que les enfants ou petits-enfants (9%), qui sont suivis par la voiture et les transports en commun (9%), l’argent (9%), Internet et les réseaux sociaux (8%), ou encore la communication avec autrui (7%). Le thé et le café clôturent le top 10 avec 6% réunis.

Comme l’on pouvait s’y attendre, cette addiction au téléphone portable touche majoritairement les jeunes, 31% des 18-24 ans ayant évoqué cet élément, qui arrive ainsi en première place dans cette catégorie d’âge, devant la nourriture (27%) et Internet (19%), ce dernier étant à égalité avec le travail.

Pour les 60 ans et plus, le tableau est bien différent : la réponse la plus souvent donnée concerne le travail (18%), devant les proches (10%) et la télévision, la radio et les médias (10%). Le portable se place tout de même en quatrième position, avec un score de 9%, soit tout autant que les enfants et petits-enfants.

À noter que, toutes tranches d’âge confondues, les femmes russes paraissent plus accros au mobile que ces messieurs : 14% contre 12%.

Ce sondage a été réalisé le 10 janvier auprès de 1 600 citoyens majeurs.

