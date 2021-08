Les Russes sont-ils satisfaits de leur situation professionnelle?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Une écrasante majorité de citoyens russes se disent satisfaits de leur emploi, révèle un récent sondage réalisé par le Centre panrusse d’étude de l’opinion publique (VTsIOM).

En effet, 33% des participants ont affirmé être « pleinement satisfaits » de leur activité professionnelle, tandis que 49% se sont décrits comme « plutôt satisfaits ». A contrario, seuls 13% ont avoué être « plutôt insatisfaits » et 5% comme « pleinement insatisfaits ».

De la même manière, 34% des sondés ont assuré que leur métier leur plaisait « beaucoup », 52% qu’il leur plaisait « plutôt », 9% qu’il leur déplaisait plutôt, et 4% qu’il leur déplaisait totalement.

En outre, 48% se sont avérés être « parfaitement fiers » du contenu et du résultat de leur travail, 41% « plutôt fiers », 7% « plutôt pas fiers » et 3% « pas fiers du tout ».

Enfin, 67% des Russes considèrent devenir progressivement plus professionnels, et donc améliorer leurs compétences, dans le cadre de leur poste actuel (46% de « parfaitement » et 21% de « plutôt »), contre 30% n’ayant pas cette impression (15% de « plutôt » et 15% de « parfaitement »).

Il en résulte ainsi que 60% des personnes interrogées ne souhaiteraient aucunement changer d’emploi ou de sphère d’activité. À noter qu’en la matière, les jeunes générations s’avèrent toutefois plus désireuses de reconversions.

Ce sondage a été mené le 10 juin 2021 auprès de 1 600 citoyens âgés de plus de 18 ans.

