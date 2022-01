Une fillette russe parmi les 10 youtubeurs les mieux payés au monde en 2021 (Forbes)

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le magazine Forbes a, en fin de semaine dernière, dévoilé sur son site l’édition 2021 de son classement des youtubeurs les mieux rémunérés de la planète. Or, parmi eux, l’on retrouve Nastia Radzinskaïa, 7 ans, originaire de Russie, devenue vedette de la Toile grâce à sa chaîne Like Nastya.

Avec 28 millions de dollars gagnés l’an dernier, elle y figure en effet à la sixième place. Dans la version précédente, elle occupait le septième rang, avec un résultat bien inférieur, puisque s’élevant alors à 18,5 millions de dollars.

En réalité, depuis 2018, cette fillette à succès vit aux États-Unis avec ses parents. Sur sa chaîne YouTube, qui cumule 85,8 millions d’abonnés et 68,79 milliards de vues, elle partage ses expériences de vie des plus diverses, le tout, de manière toujours hautement colorée et joyeuse.

Le classement est quant à lui dominé par MrBeast (54 millions de dollars), Jake Paul (45 millions) et Markiplier (38 millions).

