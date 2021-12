En raison du blizzard, 130 Russes passent la nuit dans un cinéma

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À Norilsk, dans l’Arctique sibérien, 130 habitants n’ont eu d’autre choix que de passer la nuit du 8 au 9 décembre dans le Centre municipal de la culture en raison d’une forte tempête de neige, informe le Taïmyrski Telegraf.

Les vents violents et la faible visibilité ont en effet poussé les autorités à inciter les locaux à ne pas sortir et à interdire l’accès à certains axes routiers. Les employés du centre et les visiteurs, ne pouvant regagner leur domicile, ont par conséquent décidé de rester sur place.

Le personnel a alors organisé une séance de projection cinématographique continue et gratuite jusqu’à l’aube, distribuant gaufres et thé aux spectateurs. Le lendemain matin, lorsqu’a pu être rétablie la circulation, tous ont finalement pu retrouver la liberté, après une intense veillée culturelle.

