En images: le «lard de glace», ce surprenant phénomène naturel de l’hiver en Russie

Chaque année, d'étranges traînées épaisses apparaissent sur les rivières et les lacs gelés de plusieurs régions russes. Les locaux les comparent à des couvertures, à de la crème fouettée et même à des pelmenis (ravioles traditionnelles) trop cuits, mais tout le monde ne sait pas d'où ils viennent.

« C'était ma 12e année de vie au bord de la "grande eau". Je me promenais le long de la Fontanka [rivière de Saint-Pétersbourg], je regardais cette chose (qui, selon mes lois personnelles de l'univers, n'a pas le droit d'exister naturellement) et je pensais à une chose : "Pourvu que ce ne soit pas radioactif..." », écrit Ioulia Kotelnikova, une habitante de la capitale du nord, sur son compte Instagram.

Un phénomène naturel similaire peut être observé au début ou à la fin de l'hiver, principalement à Saint-Pétersbourg, sur le fleuve de la Neva. Toujours en 2020, ces motifs abstraits ont aussi été constatés sur le fleuve Amour à Blagovechtchensk, à la frontière avec la Chine, et à Moscou.

Les utilisateurs des réseaux sociaux comparent cela à de la crème fouettée, à la surface de Jupiter, à un plaid, à une couverture, à de la mousse sur du lait, à du marbre et même au kombucha.

« Quelqu'un a oublié de sortir ses pelmenis de la Neva », plaisante par exemple un internaute.

« La glace est étrange aujourd'hui. C'est comme si quelqu'un avait peint d'énormes pivoines sur la Moïka [autre rivière de Saint-Pétersbourg]. On en regardait des semblables par les fenêtres de notre vieille datcha, cultivées par mon arrière-grand-mère Manefa Petrovna. Elle aimait beaucoup les fleurs. J'étais si jeune à l'époque que les pivoines semblaient plus grandes que moi, et chaque fleur était de la taille de ma tête. Aujourd'hui, sur la Moïka, j’ai comme senti leur parfum oublié depuis longtemps », écrit Dmitri Vitouchkine.

Ces motifs ont un nom qui leur est propre : le « lard de glace ».

En réalité, il s'agit simplement d'une épaisse couche de petits cristaux de glace qui se forment à la surface de l'eau lorsqu'elle commence à se refroidir.

C’est précisément ce à quoi ressemble la première étape de la formation de la croûte de glace.

