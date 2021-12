Ces sons cosmiques du lac Baïkal, semblables à des tirs lasers de Star Wars (vidéo)

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« En fait, je pensais que quelqu'un avait mis des effets spéciaux … wow ! »

Ce commentaire peut le plus souvent être aperçus sur Internet, lorsque les utilisateurs trouvent à nouveau une vidéo présentant les « craquements » du Baïkal. En hiver, recouvert de glace, le lac le plus profond du monde est capable de produire des sons vraiment intrigants, qui n’ont rien à voir avec ce que l’on pourrait attendre de la glace qui craque.

Écoutez donc, cela ressemble plus au son d'une arme laser qu’à celui de la glace qui craque sous vos pieds :

Par exemple, cette vidéo a été enregistrée par le photographe local Alexeï Kolganov. En février de cette année, il a traversé la « coquille » du lac Baïkal à skis et a filmé la glace craquant juste sous ses pieds (oui, ce spectacle peut être effrayant !).

>>> Pourquoi les Russes ont-ils construit un détecteur géant et l’ont-ils plongé au fond du Baïkal?

« Un touriste ordinaire qui voit la glace du Baïkal pour la première fois en a peur – la profondeur sous la coque transparente et le son cosmique inattendu de la glace. Et ici, sur la vidéo, vous pouvez également voir des fissures », a alors écrit Kolganov.

Il a déclaré au Siberian Times qu'il avait ralenti l'enregistrement et augmenté le volume, car il est parfois difficile de capter ce son caractéristique avec le microphone d’une caméra.

Getty Images Getty Images

Sont parfaitement visibles de longues fissures sur la surface cristalline et de l'eau claire sous le verre de glace : le Baïkal est le lac d'eau douce le plus pur au monde, c'est pourquoi il s’avère si transparent.

Kalganov a précisé que la glace sur laquelle il patinait avait une épaisseur d'environ un demi-mètre, donc l'apparition de fissures n'était pas si inquiétante.

Beaucoup viennent ici spécialement pendant la saison hivernale pour assister au « miracle du Baïkal » : plusieurs dizaines de types de glace, des arrêtes blanchâtres verticales aux blocs de glace pointus et de nombreuses bulles gelées.

Getty Images Getty Images

Revenons maintenant au son cosmique, qui semble si irréaliste. Le nom de ce phénomène physique est la dispersion acoustique. Un son semblable à celui d'une arme laser se produit lorsque certaines fréquences d’un bruit traversent un milieu plus rapidement que les autres. Lorsque le son se répand dans l'air, ses fréquences ont tendance à se répandre à la même vitesse et à atteindre l'oreille humaine en même temps. Cependant, une onde sonore traverse un milieu solide différemment – les hautes et les basses fréquences sont séparées. En conséquence, vous pouvez entendre l'écart entre les notes hautes et basses, ce en quoi consiste la dispersion acoustique.

La glace a tendance à se dilater et à se contracter, c'est pourquoi elle craque et crée des vibrations qui passent inégalement à travers la glace – et, par conséquent, nous entendons ces sons bizarres.

Getty Images Getty Images

Dans cet autre article, admirez en images la magnificence du Baïkal en hiver.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.