Hiver sibérien, dessins animés, avion de chasse: sept parfums qui évoquent la Russie

Odeur du GOuM - Ciel de Gum de Francis Kurkdjian

Venu à Moscou, le parfumeur français Francis Kurkdjian a été impressionné par l'architecture du légendaire grand magasin sur la place Rouge. En 2013, à l'occasion du 120e anniversaire du GOuM, il lance le parfum Ciel de Gum, dédié à ce site historique. Selon le concept, les notes d'ambre renvoient à l’odeur des boutiques de luxe, les accords de cannelle et de poivron rouge rappellent l'épicerie Gastronome N°1, et les arômes boisés et floraux devraient vous plonger dans l'atmosphère du Nouvel An du centre historique.

Où l’acheter : Randewoo, 32 106 roubles (383,70 euros) pour 70 ml.

L'odeur des bouleaux russes - Sève de bouleau de Ladanika

Le printemps, les premières feuilles vertes et la sève de bouleau… C'est ainsi que le projet de parfumerie créative Ladanika décrit l’opus de la parfumeuse russe Elena Markova, sorti en mars 2021. La composition comprend également du musc blanc, des aldéhydes, du bitume et de l'herbe, qui promettent de vous recharger avec « l'énergie vitale du début du printemps » toute l'année.

Où l’acheter : Ladanika, 3 950 roubles (47,20 euros) pour 15 ml.

L'odeur des dessins animés soviétiques

L'odeur du miel et du lait concentré bouilli pour En visite chez Winnie l'ourson, celle des brioches à la confiture de framboises renvoie bien sûr à Karlsson sur le toit. Le parfum aqueux et terreux avec une note de brindilles de genévrier fait référence au Hérisson dans le brouillard, du dessin animé soviétique culte de Iouri Norstein, et l'odeur des oranges est un hommage au célèbre personnage Tchebourachka… Ce sont toutes des eaux de Cologne du studio de cinéma Soyouzmoultfilm, qui les a lancées pour son 85e anniversaire. Comme prévu, les arômes devraient vous plonger dans l'ambiance de l'enfance soviétique et des bons vieux dessins animés.

Où les acheter : Bibliothèque des arômes, 1 950 roubles (23,30 euros) pour 30 ml.

L'odeur de l'hiver sibérien - Russian Leather de Memo Paris

Dans la rue - 48°C, une forêt de pins enneigée, un troupeau de rennes, des rayons de soleil hivernaux et des flocons de neige fondant sur la peau - telles sont les associations qu'évoque le parfum de la maison française Memo Paris de la collection cuir. L'Eau de Toilette est à base de menthe, de romarin et de cèdre, suivis des notes ardentes de la fève tonka, du patchouli et de la sauge. Il y a aussi un nouvel accord dans le parfum, que les parfumeurs appellent « fougère givrée », que l'on retrouve dans les forêts hivernales de Sibérie.

Où l’acheter : Memo Paris, 300 dollars (264,50 euros) pour 75 ml.

L'odeur de la jeunesse de Moscou - Gosha Rubchinskiy et Comme Des Garçons

Le parfum du célèbre créateur russe et de la maison de couture japonaise est basé sur la racine d'angélique et l'extrait de la plante buchu ; vous pouvez également sentir des notes de mandarine, de camomille, de styrax, de vétiver et de patchouli. Selon les créateurs, cela rappelle l'odeur de « jeunesse et liberté » qui règne dans les parcs de Moscou, et le flacon, sur lequel le nom de Rubchinskiy est écrit en cyrillique, fait référence au design du parfum soviétique culte Krasnaïa Moskva.

Où l’acheter : DSML E-Shop, 65 livres (76,40 euros) pour 100 ml.

Odeur de thé - Russian Tea de Masque

Une soirée d'été, un feu de bois, l'odeur des herbes sauvages, des framboises et du thé noir chaud sorti d'un thermos - les parfumeurs italiens, lors de la création de ce parfum, se sont inspirés de randonnées dans les forêts russes, de rassemblements entre amis et d'un feu qui crépite sous le ciel étoilé. La composition est à base de framboises, de poivre noir, de menthe, de thé noir, de magnolia, ainsi que de bouleau, de cuir et d'encens.

Où l’acheter : Amazon, 153 dollars (135 euros) pour 35 ml.

L'odeur d'un avion de chasse russe - Checkmate

Le verre, le métal, les moteurs et le cockpit de l'avion - tout cela a formé la base du parfum avec l'« odeur » du chasseur de 5e génération Checkmate, qui a été développé par la société d'État Rostec et la Guilde des parfumeurs de Russie.

La sortie du parfum a été programmée pour coïncider avec la première internationale du prototype de l'avion au Dubai Airshow 2021. Il contient des notes d'alliages métalliques, de verre et de cuir du cockpit du chasseur, combinées à des arômes de genévrier, de patchouli et de mousse de chêne.

Hélas, le parfum est pour le moment en édition limitée et n'a pas été aperçu en vente libre.

