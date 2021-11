«Un jour normal en Russie», cette communauté Reddit montrant le pays dans toute son étrangeté

Des ours contrôlant la circulation routière, des congères de la hauteur d'un bâtiment de deux étages et un récipient en plastique sur la tête à la place d'un masque – ce n'est pas tout ce que vous pouvez voir sur la section la plus populaire de Reddit (un réseau social américain de partage de publications) au sujet de la Russie.

C'est l'automne doré, un camion roule sur une route, et le conducteur écoute une chanson pop russe des années 90. Soudain, un ours barre la route – il s'approche de la cabine du côté du conducteur, se dresse sur ses pattes arrière et exige des friandises.

« Bonjour, agent de la circulation, j’ai pas d'argent ! Paiement par carte uniquement, vous prenez la carte ? », dit nonchalamment le conducteur en offrant à l'ours du pain et des biscuits. Puis il dit au revoir à l'ours-policier, lui dit « À demain, l'ami » et reprend sa route.

Une vidéo comme celle-ci, intitulée UBear Eats in Russia, est un post typique de la communauté Normal Day in Russia (Un jour normal en Russie) sur Reddit, rassemblant 1,2 million d'abonnés.

Cette communauté a été créée en 2013, mais son fondateur n'a pas géré lui-même la section, qui a ensuite été modérée par un utilisateur de Stockholm dont le pseudonyme est ExperimentalFailures. Avant cela, celui-ci avait déjà animé le sous-reddit Normal Day in Arabia (Un jour normal en Arabie). Il souhaitait ainsi mette en évidence les sensibilités culturelles des personnes originaires de différents pays et contribuer à établir des relations par le biais de publications humoristiques.

« Je n'avais pas plus d'intérêt ou de passion pour la Russie qu’une personne moyenne. J'ai repris ce sous-reddit et d'autres comme lui parce que je n'aimais pas la vision des Occidentaux sur les autres cultures. Jusque-là, je n'avais moi-même vu les Russes que comme des méchants dans les films d'action, et je voulais briser ce stéréotype », déclare le modérateur.

Dans cette section, les utilisateurs proposent eux-mêmes du contenu, et les modérateurs décident de le publier ou non. La communauté est soumise à plusieurs règles strictes, qu’ExperimentalFailures a établies. Par exemple, il est interdit de discuter de politique, de promouvoir la haine contre les Russes ou les résidents de la CEI, de publier des contenus choquants et violents, d'écrire des insultes dans les commentaires ou d'utiliser Photoshop dans les publications.

« Oui, notre Reddit lui-même est basé sur des stéréotypes, mais des bons. Il est important que ces stéréotypes ne se moquent pas des Russes, mais rapportent seulement les bizarreries de la vie quotidienne dans les régions de Russie. Si les gens peuvent apprendre des choses sur la Russie grâce à des publications amusantes, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être chéri, et que je veux soutenir », a déclaré le Suédois.

En plus du modérateur principal, la section est gérée par trois utilisateurs russophones – Hewman_bot d'Allemagne, TXGreatRide des États-Unis et al24042 de France. Selon ExperimentalFailures, certains d’entre eux, qui vivent dans d'autres pays, sont souvent eux-mêmes confrontés à des stéréotypes sur les Russes. Par conséquent, ils sont aussi intéressés par la démarche consistant à montrer plus amplement la vie réelle en Russie.

Au départ, la section n'était lue que par des utilisateurs anglophones, mais au cours des dernières années, le contenu de la rubrique Normal Day in Russia a également commencé à attirer un public russophone.

« Nous ne savons pas nous-mêmes comment ils sont apparus. Mais les Russes décrivent en détail les nouvelles et parlent de leurs expériences de la vie en Russie dans les commentaires, lorsque cela est approprié. Ils corrigent les représentations erronées, donnent un point de vue russe, et jouent un rôle important dans notre communauté », nous relate ExperimentalFailures.

Le modérateur principal lui-même favorise les publications dans lesquels les Russes sourient davantage. Par exemple, son post préféré est une simple vidéo de grands-mères dans la profonde campagne russe enneigée qui dansent et appellent leur amie à faire une bataille de boules de neige.

« Quand on regarde de plus près la culture d'un autre pays, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus intéressante et que les gens ne sont pas si différents. [...] On voit les gens et leur vie quotidienne en Russie, et c'est une image beaucoup plus humaine que ce que les films et les médias occidentaux nous montrent », conclut ExperimentalFailures.

